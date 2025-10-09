All’aeroporto Pisa nuovo terminal arrivi entro estate 2026

Si concluderanno entro l’estate 2026 i lavori di costruzione del nuovo edificio di 7.100 mq, che ospiterà gli Arrivi dell’aeroporto di Pisa e che negli ultimi mesi ha visto la realizzazione delle fondamenta, la posa di travi e pilastri e la copertura integrale dell’immobile, per un investimento complessivo, tra lavorazioni completate e ordinativi impegnati, pari a circa 20 milioni di euro. Sul tetto ci saranno gli impianti tecnici e un impianto fotovoltaico da 300 kw che consentirà di alimentare il fabbricato con energia rinnovabile autoprodotta.

La seconda fase prevede la ristrutturazione dell’attuale terminal Arrivi (circa 6.700 mq) posto al piano terra, resa possibile grazie alla migrazione degli stessi nel nuovo edificio. Contestualmente si procederà alla ristrutturazione del primo piano dello scalo (1.580 mq). Al termine dell’intervento di ristrutturazione, il nuovo spazio ospiterà le operazioni di Partenze. La terza, e ultima, fase prevede la ristrutturazione dell’attuale terminal Partenze (circa 3.680 mq) posto al piano terra di fianco all’attuale terminal Arrivi.

Contestualmente, al primo piano verrà eliminato l’attuale settore controllo passaporti, ampliando la hall di imbarco extra Schengen. Al termine di questo intervento, le aree verranno unite a formare un unico spazio dedicato alle Partenze che saranno quindi separate dagli Arrivi. A conclusione dei lavori, costati circa 70 milioni di euro, spiega Toscana Aeroporti, “lo scalo disporrà di una superficie complessiva superiore a 50 mila metri quadrati con un incremento del 28% rispetto all’attuale, coerente con i volumi di traffico attesi nel medio periodo e con il profilo di un passeggero sempre più orientato al segmento low-cost”. L’intervento porterà la capacità del terminal in un range compreso tra 6 e 7 milioni di passeggeri l’anno.