Aira Hotels approda in Toscana con Borgo Magliano Garden Resort

Borgo Magliano Garden Resort **** della catena alberghiera Essence Hotels, diventa ufficialmente la quinta struttura che Aira Hotels dedicherà al mercato scolastico.

Situato nel cuore della Maremma toscana, il resort offre un’accoglienza di qualità, immerso nella natura, ideale per soggiorni didattici, viaggi d’istruzione e campi scuola.

“Una nuova destinazione che arricchisce la nostra offerta pensata per le scuole, con standard elevati in termini di ospitalità, sicurezza e valore educativo. Questa nuova destinazione rafforza la nostra presenza sul territorio nazionale e conferma l’impegno di Aira Hotels nella costruzione di una rete solida specializzata nel turismo scolastico, un segmento in cui crediamo profondamente e che vogliamo continuare a innovare. Il nostro obiettivo è quello di crescere ed espanderci in tutto il territorio nazionale fino al raggiungimento di oltre 5.000 posti letto entro il 2028, riconfermandoci così come leader nel settore e punto di riferimento nell’accoglienza dedicata al turismo scolastico”, dicono da Aira Hotels.