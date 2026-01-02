Dal recupero arredi hotel nasce progetto ‘Ospitalità Etica’

I letti, gli armadi e gli arredi che hanno accolto i visitatori di Firenze possono ora iniziare una nuova vita, ed offrire un aiuto concreto alle persone in difficoltà. È questo lo spirito che anima il nuovo progetto di responsabilità sociale ‘Ospitalità Etica – Gli arredi dell’accoglienza al servizio della solidarietà’, promosso da Fondazione Destination Florence insieme al Comune di Firenze e alle principali associazioni di categoria del comparto alberghiero (Federalberghi Firenze, Assohotel Confesercenti Firenze, CNA Firenze e Confindustria Toscana Centro e Costa – Sezione Turismo).

Il progetto prende avvio dall’esperienza virtuosa sperimentata da singoli operatori e si pone l’obiettivo di strutturarla e renderla accessibile a un numero sempre più ampio di strutture ricettive. Grazie alla collaborazione con gli albergatori, ed in particolare con Federico Isola, la cui famiglia ha fondato 70 anni fa l’azienda alberghiera FH55 ed è già promotrice attiva di questa buona pratica, gli arredi dismessi ma ancora in ottimo stato vengono recuperati e destinati al terzo settore e alle famiglie più fragili del territorio. Il progetto prevede infatti la donazione di letti, materassi, armadi, scrivanie e complementi d’arredo provenienti dagli hotel fiorentini, nel rispetto di rigorosi requisiti di qualità e sicurezza: devono essere ignifughi, antiacaro e in ottime condizioni di conservazione. La distribuzione avviene attraverso una rete consolidata di organizzazioni impegnate nell’assistenza e nella solidarietà.

“Il progetto è un esempio virtuoso di come il turismo possa essere parte attiva della comunità e contribuire in modo concreto al benessere della città – affermano Jacopo Vicini, assessore al Turismo, e Nicola Paulesu, assessore alla Casa del Comune di Firenze – Firenze lavora da tempo per promuovere un modello di sviluppo turistico più equilibrato e responsabile, capace di generare valore non solo economico ma anche sociale. Progetti come questo dimostrano che la collaborazione tra istituzioni, Fondazione Destination Florence e operatori del settore può tradursi in azioni tangibili, a beneficio delle persone e del territorio”.

“L’obiettivo è promuovere un’economia circolare, minimizzando al tempo stesso impatto ambientale e costi di smaltimento per gli albergatori – afferma Laura Masi, Presidente di Fondazione Destination Florence – ma anche rafforzare il legame tra il sistema turistico e il tessuto sociale della città, valorizzando il ruolo degli operatori come attori di responsabilità sociale. Come Fondazione, è nostro compito identificare progetti di valore come questo, e agire affinché trovino spazio, sostegno e visibilità, mettendo a frutto le potenzialità della nostra rete”.