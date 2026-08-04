The Sense Experience Resort entra nella Gifted Hotel Collection

The Sense Experience Resort 5*L (struttura del gruppo Icon Collection immersa nella Maremma Toscana) annuncia il proprio ingresso ufficiale nella Gifted Hotel Collection 2026, il portfolio partner del Gifted Travel Network, realtà internazionale specializzata nel turismo di fascia alta e nei soggiorni tailor-made.

La partnership punta a rafforzare la visibilità e le vendite del resort e dell’intera destinazione Maremma sui principali bacini d’origine della clientela top spender, in particolare Stati Uniti, Brasile, Messico e Regno Unito. Attraverso la rete di consulenti di viaggio del network, la struttura promuoverà la propria offerta esperienziale (dalle attività fronte mare al turismo slow, fino al segmento family luxury), mettendo a disposizione dei viaggiatori i benefici esclusivi dei programmi preferred (upgrade, VIP amenities, crediti resort ed early check-in/late check-out).

“L’ingresso nella Gifted Hotel Collection 2026 rappresenta per noi un passo significativo nel percorso di sviluppo internazionale del resort. La collaborazione con una rete di travel advisor altamente qualificati ci permetterà di valorizzare ulteriormente la nostra identità esperienziale e di rafforzare il posizionamento della Maremma Toscana come destinazione di riferimento per il turismo luxury su misura”, ha commentato Aizhana Zhantuarov, Director of Sales & Marketing del gruppo Icon Collection.