The Sense Experience Resort new entry di Ensemble Travel Group

The Sense Experience Resort 5*L, struttura di lusso situata nel Golfo di Follonica, entra a far parte di Ensemble Travel Group, uno dei più importanti network internazionali di travel advisor indipendenti. L’adesione rappresenta un traguardo strategico che consente al resort di ampliare la propria visibilità sui mercati globali e di intercettare una clientela internazionale di fascia alta.

Ensemble Travel Group riunisce agenzie e consulenti di viaggio specializzati nel turismo di lusso, con una forte presenza in Nord America e una crescente influenza nei principali mercati globali. Grazie a una piattaforma di distribuzione integrata e a programmi dedicati ai partner, il network offre agli hotel affiliati opportunità di promozione, collaborazioni commerciali e accesso a viaggiatori altamente profilati.

L’ingresso del resort nel programma Ensemble Hotel Program, che seleziona strutture distintive per qualità ed esperienzialità dell’offerta, consentirà alla proprietà di rafforzare la propria presenza nei mercati strategici e sviluppare nuove opportunità di business attraverso campagne marketing dedicate e relazioni con una rete internazionale di advisor specializzati.

“Entrare in Ensemble Travel Group rappresenta un passo strategico nel percorso di espansione internazionale della struttura e del gruppo Icon Collection – ha detto Aizhana Zhantuarov, Director of Sales & Marketing di Icon Collection – Questa collaborazione ci permette di dialogare con una clientela di alto profilo, sempre più orientata verso esperienze autentiche e personalizzate”.

Inaugurato nel 2020 nel cuore della Maremma toscana, il The Sense Experience Resort è immerso in un parco naturale di cinque ettari e affacciato sul mare con vista sull’Isola d’Elba. La struttura dispone di 112 camere, tra cui 18 suite, beach club privato, piscina esterna riscaldata e una proposta gastronomica che valorizza i prodotti del territorio.

Il resort, già affiliato al network internazionale Preferred Hotels & Resorts, è inoltre presente in diversi circuiti globali del segmento luxury e nel 2025 ha ottenuto la certificazione GSTC per il turismo sostenibile, consolidando il proprio posizionamento nel panorama dell’ospitalità di alta gamma.