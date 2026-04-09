Marras incontra Mazzi: focus su riqualificazione dell’offerta

Ieri si è svolto il primo incontro tra il neoministro del Turismo Gianmarco Mazzi e gli assessori regionali al turismo di tutte le regioni italiane. Durante la videoconferenza, promossa per proseguire da subito il dialogo e la collaborazione tra MiTur e Regioni, si è parlato del turismo alla luce della situazione internazionale e delle prospettive alla vigilia della stagione estiva.

“Il primo incontro non era l’occasione per affrontare questioni di merito, ma mi sono permesso di indicare una priorità: trovare fondi per consentire la riqualificazione dell’offerta il più rapidamente possibile. Le nostre strutture turistiche sono in gran parte risalenti a decenni fa e hanno bisogno di confrontarsi con domanda di servizi e tecnologie più avanzate”. Lo afferma Leonardo Marras, assessore al turismo della Regione Toscana dopo la prima interlocuzione con il nuovo ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi.

“Sostenere le imprese turistiche negli investimenti che riposizionano l’offerta turistica italiana – aggiunge Marras – sarebbe una priorità davvero importante da considerare tra le azioni di un Ministero con portafoglio. Ho apprezzato che il neoministro Mazzi abbia espresso la volontà di incontrare quanto prima gli assessori regionali al turismo – ha anche detto Marras – e dato che anche il Ministero del turismo avrà uno stand al Vinitaly l’ho invitato a venirci a trovare al padiglione 9 di Casa Toscana”.