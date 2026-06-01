Balneari, Mazzi: si arrivi ad accordo tenendo conto di esigenze di tutti

”I balnerari? Sono materia ministero del ministro Salvini, ma non mi sottraggo alla risposta perchè il dialogo è quotidiano, ci incontriamo ai Consigli dei ministri, e confido in una soluzione anche se ci troviamo allo scadere del secondo tempo supplementare ma ci sono sempre i rigori”. Così il ministro del Turismo Gianmarco Mazzi parlando a Maria Latella al Caffè della domenica su Radio24.

“Spero che si arrivi ad una conclusione di questa vicenda annosa che possa tener conto sia sull’esigenza su cui ci spinge l’Europa che è quella di aprire ma anche rispetto a chi ha investito su quei territori – spiega ancora Mazzi – L’Italia ha più di 8 mila chilometri di coste e il turismo organizzato, quello che organizza le spiagge in realtà è poco più della metà, spero che si trovi una soluzione che metta d’accordo tutti. Bisogna far capire all’Europa le esigenze della nostra nazione che è speciale rispetto al resto d’Europa”, conclude.