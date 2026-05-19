Mazzi: contributo d’accesso misura più giusta per Venezia

“Credo che il contributo d’accesso sia la misura più giusta, perché è quella che consente di garantire ai turisti internazionali di poter programmare una visita più sostenibile e un’esperienza più sicura sotto il profilo del benessere”. Lo ha sostenuto a Venezia il ministro del Turismo, Gianmarco Mazzi, intervenuto a un appuntamento sul turismo di qualità nella città lagunare, organizzato da Fratelli d’Italia per sostenere la candidatura a sindaco di Simone Venturini.

Per Mazzi il contributo è “indiscutibile. Credo – ha precisato – che il prossimo sindaco dovrà consolidare la misura, applicandola in maniera intelligente e avvalendosi di una cabina di regia che va rafforzata, anche con la tecnologia, che è poi l’idea di Venturini”.

Non è mancato l’endorsement al candidato sindaco del centrodestra: “Sostengo convintamente Venturini – ha sottolineato -, per noi è il sindaco ideale per Venezia, è stato anche assessore al Turismo e ha una conoscenza della città che credo nessuno altro candidato possa avere. E poi – ha concluso Mazzi – se c’è armonia tra istituzioni, se il sindaco è collegato alla Regione e al ministero del Turismo, è un grande vantaggio”.