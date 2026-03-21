Tenuta di Artimino, riaprono le camere con vigna

Immersa tra le colline toscane del Montalbano, luogo sacro per gli Etruschi e oggi parte del Patrimonio UNESCO, Tenuta di Artimino Meliá Collection si appresta ad accogliere nuovamente i viaggiatori internazionali da venerdì 27 marzo per una stagione ricca di novità.

Si comincia con il long weekend di Pasqua, momento ideale per concedersi la perfetta ‘quiet-cation’: una fuga all’insegna della riconnessione con la natura e gli spazi aperti, lontani dal rumore e dalla velocità frenetica che caratterizza la routine cittadina.

Le confortevoli camere e suite, così come gli appartamenti, immersi fra il borgo storico e i 700 ettari della Tenuta, molti con viste ininterrotte sulle vigne e gli uliveti della proprietà, offrono soluzioni perfette per chi viaggia in coppia, in famiglia o con amici; mentre le numerose attività disponibili scandiscono il ritmo lento delle giornate fra degustazioni enogastronomiche, escursioni a piedi o in biciletta, visite in cantina, corsi di cucina o trattamenti di vinoterapia alla Spa.

La domenica di Pasqua e il lunedì di Pasquetta, ci si ritrova tutti insieme al Ristorante Biagio Pignatta, per un pranzo all’insegna delle tradizioni locali: dalla classica Pappa al pomodoro alle Tagliatelle fresche al ragù di cinghiale e pecorino di Pienza fino al Filetto di merluzzo alla Livornese e naturalmente la Colomba.

Cuore pulsante della Tenuta, la Villa Medicea La Ferdinanda da quest’anno si apre per la prima volta al pubblico in appuntamenti fissi con cadenza mensile, durante i quali sarà possibile scoprirne la storia e l’importante eredità artistica attraverso visite guidate, e diventa set d’elezione per l’esperienza unica ‘Udienza Privata alla Corte dei Medici’: un incontro ravvicinato con Ferdinando I De Medici e Caterina di Lorena fra musica e figuranti in costume, che regala agli ospiti un ricordo indelebile del proprio soggiorno ad Artimino, accompagnato da una lettera araldica personalizzata e un ritratto fotografico su richiesta. Dopo il successo dello scorso anno, tornano inoltre disponibili le suggestive Cene sotto gli Affreschi, organizzate nel patio della villa al tramonto.

Fra le esperienze disponibili agli ospiti per il 2026, anche speciali barbecue fra gli uliveti, un volo in mongofiera all’albasopra le colline del Chianti, pic-nic fra i filari al tramonto e immersioni enologiche nelle pregiate etichette prodotte dalla Tenuta. A settembre tornano invece protagonisti la Vendemmia e il foliage, con il maestoso paesaggio collinare che dal verde si accende nelle tonalità brunite dell’ocra e del rosso.