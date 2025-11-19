Arezzo Città del Natale: in programma spettacolari proiezioni di luce

Torna Arezzo Città del Natale, la rassegna di eventi voluta dalla Fondazione Arezzo Intour e realizzata con il Comune di Arezzo che fino al 6 gennaio 2026, ogni fine settimana, dal giovedì alla domenica, riempirà di magia il centro storico della città toscana.

Tra le novità più attese le proiezioni di luce che arrederanno Piazza Grande e il Palazzo Comunale. Quest’anno, infatti, Arezzo ha affidato la direzione creativa delle installazioni luminose a PlayMarche, un’azienda che progetta esperienze di videomapping, allestimenti multimediali e soluzioni interattive, trasformando piazze, facciate e monumenti in palcoscenici narrativi.

I due progetti ideati per Arezzo hanno coinvolto Elodie Poidatz, pioniera del videomapping. Il suo portfolio vanta interventi mozzafiato, dalla memorabile cerimonia di riapertura della Cattedrale di Notre-Dame de Paris dopo l’incendio.

Per il Palazzo Comunale l’artista ha realizzato un vero e proprio viaggio attraverso la storia millenaria di Arezzo. Le sue mura saranno la tela di una narrazione che celebra le radici della città: dalle origini etrusche legate alla ‘Chimera’, all’Arretium romana. E ancora dall’età medioevale di Guido d’Arezzo al Rinascimento reso grande da Piero della Francesca e Giorgio Vasari.

Le facciate di Piazza Grande accoglieranno proiezioni dedicate al Natale delle tradizioni. La magia prende forma attraverso immagini natalizie ricche di scene festose, paesaggi da favola e un emozionante richiamo all’arte sacra, con Madonne e angeli rinascimentali.

Le proiezioni di “Arezzo Città del Natale” saranno visibili ogni sera dalle ore 17 alle 24.