Natale a Castelfalfi: ritorna festival dedicato alla comunità locale

Dal 6 all’8 dicembre 2025, dalle ore 11 alle 19.30, il borgo medievale di Castelfalfi tornerà a trasformarsi in un autentico villaggio delle feste con una nuova edizione di Natale a Castelfalfi: un festival di tre giorni dedicato alla magia del periodo più atteso dell’anno, tra mercatini artigianali, spettacoli dal vivo, attività per tutta la famiglia e specialità gastronomiche.

In programma spettacoli e laboratori creativi, pensato per adulti e bambini. I visitatori potranno passeggiare tra i mercatini di artigianato locale, degustare prelibatezze toscane presso gli stand di street food e vivere l’atmosfera natalizia grazie alle decorazioni che illumineranno le vie del Borgo e la musica dal vivo. Per i più piccoli non mancherà la Casa di Babbo Natale, pronta ad accoglierli in una cornice incantata.

Come ogni anno, le giornate saranno animate da un ricco palinsesto di intrattenimenti a tema: dalla parata delle majorette ai concerti a lume di candela, fino all’esibizione di un autentico coro gospel nella piazza della Chiesa di San Floriano. Al calar della sera, le mura del Castello si accenderanno grazie a una suggestiva proiezione notturna di luci e colori natalizi che avvolgerà l’intero Borgo in un’atmosfera fiabesca.

L’edizione 2025 porterà con sé tante novità, una serie di iniziative pensate per arricchire ulteriormente l’esperienza del festival con momenti immersivi, capaci di coinvolgere visitatori di ogni età e rendere l’atmosfera ancora più speciale. Tra queste anche un Calendario dell’Avvento Vivente, uno spettacolo di scenografie e intrattenimento tra le finestre della storica Villa Medicea, ogni giorno, in tre appuntamenti – alle 12, alle 15 e alle 18. A seguire il programma completo.

Inoltre, per questa edizione, Castelfalfi ha scelto di collaborare con Fondazione Ospedale Pediatrico Meyer di Firenze, che allestirà uno stand dedicato con gadget a tema natalizio. Il ricavato delle tre giornate sarà interamente devoluto a sostegno delle attività dell’ospedale.

L’evento è aperto a tutti, con ingresso libero.