Bando da 1,4 mln per impianti risalita aree sciistiche

Aprirà a breve un bando per dare sostegno alle imprese che gestiscono impianti di risalita nelle aree sciistiche della Toscana. A disposizione 1,4 milioni di euro per la concessione di contributi a fondo perduto per le spese in conto esercizio relative al funzionamento ed alla manutenzione ordinaria degli impianti.

“Questo intervento – spiegano il presidente della regione Eugenio Giani e l’assessore a economia e turismo Leonardo Marras – è pensato per sostenere un settore che svolge un ruolo importante per l’economia e l’attrattività turistica delle nostre montagne. Vogliamo aiutare le imprese degli impianti di risalita a garantire continuità e qualità del servizio, sostenendo la manutenzione e il funzionamento delle strutture”.

L’aiuto è rivolto alle micro, piccole e medie imprese, in forma singola o associata che gestiscono impianti nei comprensori della Garfagnana, Montagna Pistoiese, Amiata e Zeri. Il contributo a fondo perduto in conto esercizio può arrivare fino ad un massimo dell’80% delle spese di funzionamento ritenute ammissibili. In ogni caso il costo totale dell’intervento ammissibile va da un minimo di 10mila ad un massimo di 500mila euro.

Le spese prese in considerazione riguardano il periodo che va dall’1 gennaio al 31 dicembre 2025. Tra le spese ammissibili, quelle per personale, materiali, servizi appaltati, comunicazioni, energia, manutenzione, affitto, amministrazione, gasolio per i mezzi operativi, assicurazioni, soccorso, promozione, professionisti.