Il primo Natale sulla neve per Club del Sole
22 Dicembre 2025, 12:00
Il Val di Fiemme Easy Camping Village, incastonato tra le Dolomiti, si prepara a vivere i giorni di festa con un ricco calendario di appuntamenti per tutta la famiglia. Un’atmosfera magica avvolgerà il Villaggio, che celebra le festività con lo stile unico di Club del Sole e del format Full Life Holidays, rendendolo l’indirizzo perfetto per una vacanza in montagna.
La Vigilia di Natale si aprirà con La Fabbrica delle Lettere, un laboratorio creativo in cui i bambini potranno scrivere i loro desideri a Babbo Natale. A seguire, il laboratorio Fiabe dal Polo Nord accompagnerà i più piccoli in un viaggio tra racconti e fiabe. Non mancherà poi l’occasione di immortalare un ricordo speciale con Babbo Natale o insieme alla propria famiglia all’interno del Photobooth Natalizio, allestito con scenografie a tema.
Il 25 dicembre inizierà con Un Magico Risveglio: Babbo Natale arriverà in slitta per consegnare personalmente i regali ai piccoli ospiti. La giornata continuerà con una divertente Caccia al Grinch, per salvare i doni prima che vengano rubati, e si concluderà con il Christmas Party.
Appuntamento speciale il 6 gennaio, quando la Befana giungerà al Villaggio per regalare dolci sorprese. Fra le attività, una simpatica Caccia alle Calze durante la quale bisognerà aiutare la Befana a ritrovare quelle smarrite.
Il soggiorno diventa anche l’occasione per scoprire le tradizioni della Val di Fiemme: dai mercatini di Natale di Cavalese, al grande presepe e al percorso nel centro storico di Tesero. Da non perdere anche i celebri presepi di Zanolin, espressione dell’artigianato locale.