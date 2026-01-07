Corso per guida alpina, al via le iscrizioni

Il corso di formazione per diventare guida alpina ha una durata complessiva di tre anni ed i candidati vengono preparati da personale altamente qualificato. La prova attitudinale per accedere alla formazione professionale si svolgerà il 13 febbraio (colloquio curriculum alpinistico), il 28 febbraio e il 1° marzo (sci e ghiaccio) e il 3 maggio (roccia).

Per partecipare, occorre presentare la domanda per iscritto entro e non oltre il 31 gennaio all’Area funzionale Turismo. I candidati devono presentare un curriculum dettagliato delle loro attività alpinistiche (esperienze personali di roccia, ghiaccio e sci alpinismo degli ultimi cinque anni) e superare la prova attitudinale.

Il 13 febbraio si terrà la valutazione dei curricula da parte di una commissione d’esame. I candidati le cui esperienze saranno giudicate positivamente potranno accedere alla parte pratica della prova attitudinale per l’ammissione ai corsi di formazione.