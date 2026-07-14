Lavori linea del Brennero, da 18 luglio bus al posto dei treni

Da sabato 18 luglio a sabato primo agosto, la linea ferroviaria del Brennero sarà interessata da lavori di manutenzione e potenziamento dell’infrastruttura a opera dei gestori Rfi-Rete Ferroviaria Italiana e Öbb-Infrastruktur Ag, con ripercussioni sulla circolazione dei treni tra Bolzano e il confine austriaco.

Il 18 luglio la circolazione sarà sospesa nella tratta Bolzano-Brennero. Dal 19 luglio al primo agosto, l’interruzione si concentrerà invece sul tratto Bressanone-Brennero (e in parallelo, nella tratta veneta della ferrovia, sono previsti lavori tra Peri e Domegliara dal 20 al 26 luglio, mentre nella tratta austriaca ci saranno lavori da Brennero a Gries am Brenner nell’intero periodo 18 luglio-primo agosto e Steinach am Brenner-Innsbruck dal 23 luglio al primo agosto).

Per tutta la durata dei lavori, i treni regionali saranno sostituiti da autobus con fermata in tutte le stazioni della tratta interessata. È previsto inoltre un collegamento diretto e senza fermate intermedie tra Bressanone e Fortezza, pensato per chi deve percorrere l’intera tratta in tempi contenuti. Chi viaggia tra Ala, Peri e Verona Porta Nuova troverà invece autobus ordinari e corse dirette.

Le conseguenze si estendono anche ai collegamenti a lunga percorrenza. Dal 20 al 26 luglio saranno cancellati i Frecciarossa Milano-Bolzano e Pescara-Bolzano. I collegamenti Napoli-Roma-Verona-Bolzano saranno cancellati oppure limitati a Verona Porta Nuova, così come gli Intercity 610 e 611 tra Lecce/Bari e Bolzano. Secondo Trenitalia, riferisce una nota, “nonostante le modifiche, i tempi di viaggio complessivi non dovrebbero variare in modo significativo rispetto ai periodi precedenti”.