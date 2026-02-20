Aeroporto Umbria, pronti per una Summer da record

Prenderà il via il 29 marzo la stagione estiva dei voli programmati da e per l’aeroporto internazionale dell’Umbria. Una ‘Summer 2026’ che si apre con l’obiettivo di confermare i risultati record raggiunti nel 2025, anno che ha fatto registrare oltre 620mila passeggeri, collocando lo scalo umbro nella top ten degli aeroporti italiani per crescita del traffico.

Il 2026 segna inoltre l’avvio dei primi interventi di ampliamento dell’infrastruttura aeroportuale, progettata circa quindici anni fa per un traffico annuo di 500mila passeggeri e arrivata oggi alla saturazione.

Il network della stagione estiva, in programma da fine marzo a fine ottobre, prevede la conferma delle dieci rotte operate da Ryanair: quattro collegamenti nazionali verso Cagliari, Catania, Palermo e Brindisi (quest’ultima operativa dal 3 giugno al 30 settembre) e sei internazionali verso Londra Stansted, Bruxelles Charleroi, Cracovia, Barcellona, Malta e Bucarest.

Previsti incrementi di frequenza sulle rotte più richieste: Londra Stansted sarà operata con otto voli settimanali (collegamenti giornalieri e doppio volo la domenica), Catania fino a sette frequenze settimanali, Bruxelles fino a cinque, Barcellona fino a tre e Brindisi con tre voli settimanali.

British Airways opererà sulla rotta Perugia–Londra Heathrow con fino a quattro voli settimanali; Wizz Air conferma il collegamento giornaliero da e per Tirana; Transavia opererà i voli da e per Rotterdam con fino a tre frequenze settimanali. Aeroitalia conferma i voli da e per Olbia e Lamezia Terme, operativi tra metà giugno e metà settembre con due frequenze settimanali, mentre Hello Fly opererà le rotte su Lampedusa e Pantelleria con collegamenti settimanali.

L’incremento delle frequenze sulle principali destinazioni amplia ulteriormente le opportunità di viaggio da e per l’Umbria, per una stagione estiva che mette complessivamente in vendita circa 580.000 posti. Tutte le informazioni sui voli e sugli operativi sono disponibili sul sito ufficiale dell’aeroporto all’indirizzo www.airport.umbria.it.

Numeri positivi anche per l’avvio del nuovo anno: nel mese di gennaio sono stati 23.309 i passeggeri transitati dallo scalo, facendo registrare un nuovo record per il mese, con una crescita del +14% rispetto al 2025 – anno che deteneva il precedente primato storico per gennaio – a fronte di un incremento dei movimenti aerei pari al +4%.