Città del Cioccolato a Perugia: ufficializzata data inaugurazione

Il prossimo giovedì 30 ottobre, alle ore 11, verrà ufficialmente inaugurata, negli spazi dell’ex Mercato Coperto di Perugia, la Città del Cioccolato.

“Dopo un anno di intenso lavoro – dichiara Vasco Gargaglia, Presidente del CDA di Destinazione Cioccolato Srl SB – il giorno in cui potremo mostrare al pubblico il nostro progetto è finalmente alle porte. Il 30 ottobre sarà un giornata dedicata in esclusiva ai cittadini di Perugia che, previa prenotazione on line, possono da oggi assicurarsi il loro ingresso gratuito alla Città del Cioccolato, scegliendo tra le varie fasce orarie della giornata” (prenotazione su www.cittadelcioccolato.it).

Qualche giorno prima, venerdì 24 Ottobre alle ore 11, si terrà invece una preview dedicata alla stampa. Non mancheranno i progettisti, i rappresentanti delle aziende fornitrici e i numerosi partner che hanno consentito di raggiungere questo traguardo.

Altra tappa di questo percorso sarà l’inaugurazione del LAB – Luisa Annibale Base, programmata per martedì 11 novembre alle ore 11.00 presso gli spazi di via Alessi, dove nel 1907 è nata la Perugina. Gli importanti lavori di restauro e ristrutturazione sono stati resi possibili grazie al contributo di Luisa Spagnoli Spa.

A partire dal 1 novembre, il più grande museo esperienziale in Italia dedicato al cacao e al cioccolato sarà pronto ad accogliere tutti i turisti e appassionati dell’amatissimo cioccolato.