Città del Cioccolato: sabato e domenica mamme entrano gratis

La Festa della Mamma si avvicina e la Città del Cioccolato si prepara a celebrare una tra le ricorrenze più dolci. Per l’occasione, sabato 9 e domenica 10 maggio sarà infatti attiva la promozione ‘Mamma extra fondente’, dolcezza senza limiti! che prevede l’ingresso gratuito per tutte le mamme insieme a un goloso omaggio cioccolatoso.

Una giornata speciale per dire “grazie mamma” passeggiando in una suggestiva foresta di cacao fedelmente riprodotta e cimentandosi in esperienze coinvolgenti alla scoperta dell’amatissimo Cibo degli Dèi. Tante le proposte per collezionare gioiosi momenti da ricordare nella suggestiva cornice del più grande museo esperenziale dedicato al cacao e al cioccolato: dalla Fabbrica Bean to Bar al ChocoLab passando per PiantaLab e i Diversity Testings per conoscere, attraverso i cinque sensi, storia e caratteristiche dei migliori cacao al mondo. La promozione è valida solo per gli ingressi acquistati in biglietteria.

Inoltre, il 10 maggio, dalle 11 alle 12, la Città del Cioccolato ospita Giovanni Castaldi, food creator e volto di GialloZafferano, per un cooking show esclusivo dedicato a chi ama sperimentare originali abbinamenti tra cucina, creatività e cioccolato. L’appuntamento, con prenotazione obbligatoria al 3783093537, è presso il LAB – Luisa Annibale Base, uno dei luoghi chiave in cui la storia perugina del cioccolato affonda le sue radici.

Non poteva quindi mancare un focus su una delle donne più intraprendenti e geniali, nel mondo del cioccolato e non solo: “Luisa fu Sargentini Spagnoli”. Questo è il titolo del racconto itinerante organizzato in collaborazione con Teatro di Sacco, che ha costruito attorno all’affascinante figura di Luisa Spagnoli una coinvolgente drammaturgia: un percorso tra teatro, città e memoria alla scoperta dei luoghi – nel centro storico di Perugia – legati all’intensa vita di Luisa Spagnoli.

Dopo il successo del primo appuntamento, un secondo tour è in programma per sabato 9 maggio alle ore 17 con partenza da via Alessi 23, sede del primo laboratorio Perugina. Si proseguirà quindi verso corso Cavour dove la cognata possedeva una sartoria e dove, presso la Sala Cutu, si terrà un esclusivo incontro ravvicinato tra la protagonista e il pubblico. I testi di questo originale tour teatrale sono di Fiorenza Mosci, interpretati da Roberto Biselli e Angela Pellicciari. Per informazioni e prenotazioni è possibile scrivere a esperienze@cittadelcioccolato.it o contattare via whatsapp il 3783093537.