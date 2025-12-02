A Perugia videomapping con 30.000 mq firmato Giuman

È nel quartiere perugino di Porta Sole – dove nel 1907, con l’apertura a Palazzo Ansidei del primo laboratorio Perugina, è nata la storia del cioccolato di Perugia – che fino al 6 gennaio 2026, sarà in bella mostra una video proiezione artistica realizzata dall’artista Giuliano Giuman. Il sorprendente videomapping vedrà protagonista anche l’apparizione di una grandissima tavoletta di cioccolato che copre una superficie di ben 30.000 mq.

L’imponente intervento artistico è stato possibile grazie all’impiego di 9 potenti proiettori installati e nascosti all’interno dell’ex Mercato Coperto dove, dal 1 novembre scorso, ha aperto la Città del Cioccolato: il più grande Museo esperienziale al mondo dedicato al cacao e al cioccolato.

Nella prima parte della video proiezione artistica viene dato spazio ai protagonisti della storia del cioccolato di Perugia, a partire da Luisa Spagnoli che nacque nel 1877 in via Cartolari, a pochi passi da Palazzo Ansidei. Ed è proprio qui che, grazie a importanti lavori di restauro supportati da Luisa Spagnoli Spa, è nato il LAB – Luisa Annibale Base, uno spazio multifunzionale che vive in stretta connessione con la Città del Cioccolato, dando ai visitatori la possibilità di partecipare a Cooking Show, Degustazioni guidate, una suggestiva Cerimonia del cacao e vari laboratori didattici rivolti a diversi target di pubblico.