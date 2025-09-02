Da Regione oltre 1 milione per l’accoglienza turistica

La Giunta regionale dell’Umbria, su proposta dell’assessora regionale al Turismo, Simona Meloni, ha approvato la delibera che definisce i criteri di riparto delle risorse destinate ai Servizi di informazione e accoglienza turistica (Iat) per l’anno 2025. Lo stanziamento complessivo ammonta a 1.120.000 euro, che saranno erogati ai Comuni già individuati negli Ati 1, 2, 3 e 4, confermando i criteri di ripartizione adottati in passato. Le risorse sono allocate nel bilancio regionale alla Missione 18 – Relazioni con le autonomie territoriali e locali – e garantiscono il finanziamento delle funzioni trasferite ai Comuni in materia di turismo, in applicazione della legge regionale n. 3/1999.

“Si tratta di un provvedimento importante – sottolinea l’assessore al turismo Simona Meloni – perché assicura la continuità e l’efficienza dei servizi di informazione e accoglienza turistica in tutta la regione. Gli Iat rappresentano il primo punto di contatto tra visitatori e territorio, un presidio fondamentale per valorizzare borghi, aree interne e grandi attrattori. Con queste risorse – prosegue Meloni – diamo stabilità agli enti locali, accompagnandoli anche nel percorso di riordino e rafforzamento dell’organizzazione turistica regionale. L’obiettivo è costruire un sistema più moderno, integrato e capace di rispondere alle sfide internazionali, mantenendo però un legame saldo con le comunità locali e la qualità dell’accoglienza umbra”.