Innamorati di Orvieto: come scoprire il Cammino degli Innamorati

Cinque tappe, cinque esperienze, cinque frasi per un viaggio nel cuore e nelle tradizioni di Orvieto. Sono le credenziali del ‘Cammino degli Innamorati’, il percorso sotterraneo nella Città nascosta che dal 13 al 15 febbraio sarà il protagonista della settima edizione di ‘Innamorati di Orvieto’.

Le coppie potranno ritirare il proprio ‘passaporto’ all’Ufficio turistico di Piazza Duomo o in ciascuno dei cinque siti ipogei coinvolti: Pozzo della Cava, Sotterranei di Sant’Andrea, Labirinto di Adriano, Orvieto Underground e Pozzo di San Patrizio. Mostrandolo all’ingresso si avrà il diritto ad accedere a prezzo ridotto al circuito e alle esperienze che saranno proposte.

In ogni luogo le credenziali saranno vidimate da un bollino contraddistinto da un simbolo legato all’esperienza: un vaso di ceramica per il Pozzo della Cava, una nota musicale per i Sotterranei di Sant’Andrea, una lumachella orvietana per il Labirinto di Adriano, un cuore in merletto per Orvieto Underground e due calici di vino che si incrociano per il Pozzo di San Patrizio dove sarà calata una spettacolare luna piena sotto la quale gli innamorati potranno darsi il bacio più profondo del Mondo.

A ogni tappa sono associati non solo una tradizione della città ma anche un significato legato all’amore e una frase riportata sulle credenziali:

Pozzo della Cava (Costruire e promettere) – “L’amore prende forma nel tempo”

Sotterranei di Sant’Andrea (Ascoltare e riconoscere) – “L’ascolto è il fondamento di ogni legame”

Labirinto di Adriano (Scoprire e accettare) – “Ci si perde per ritrovarsi”

Orvieto Underground (Unire e custodire) – “Nulla resiste senza legami”

La Luna nel Pozzo di San Patrizio (Sognare e condividere) – “I sogni diventano reali quando si condividono”

Dopo aver completato almeno tre delle cinque tappe proposte le coppie riceveranno il ‘Sigillo degli Innamorati di Orvieto’, attestato che sancisce il legame indissolubile con la città.

Nel ‘passaporto’ i camminatori della Città nascosta troveranno anche un QR code che da accesso alla webapp con informazioni sui principali monumenti, luoghi e musei di Orvieto, audioguide in italiano e inglese e videoguide nella Lingua dei segni, e un QR code che consentirà di scaricare l’app Orvieto Experience che contiene oltre 70 esperienze tra enogastronomia, artigianato, outdoor e wellness.

Qui il programma completo e aggiornato di ‘Innamorati di Orvieto’ con i dettagli del Cammino degli Innamorati, le informazioni, i costi e tutti gli appuntamenti del weekend di San Valentino.