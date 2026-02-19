Abbonamento Musei, 83.000 ingressi nel 2025: Forte di Bard al top

Nell’ambito del circuito Abbonamento Musei in Valle d’Aosta nel 2025 in Valle d’Aosta sono stati venduti 1.429 abbonamenti e sono stati registrati 83.000 ingressi nei musei aderenti (+22% rispetto al 2024).

“Sono dati in crescita importanti – si legge in una nota dell’assessorato regionale ai beni culturali – e un segnale di come la frequentazione dei siti museali in Valle d’Aosta si stia sempre più consolidando nelle abitudini del pubblico di prossimità. Sono ad oggi oltre 215.000 le persone con in mano una tessera Abbonamento Musei (che include l’accesso a 31 siti culturali della Valle d’Aosta). Tra i siti più visitati in Valle d’Aosta dalla comunità di abbonate e abbonati troviamo il Forte di Bard con 26.000 ingressi, seguito dal Castello di Fénis (6.764), Castello di Aymavilles (5.502), Castel Savoia (5.487) e Castello di Issogne (5.114). Al sesto posto compare il primo sito museale che non rientra tra i castelli, ovvero il Museo Archeologico Regionale (4.427, che include sia i dati degli accessi alla sede espositiva che al percorso archeologico), seguito dal MegaMuseo di Aosta con oltre 4.000 ingressi.

“Nel corso di questi sette anni di lavoro – si legge ancora – la sinergia con Abbonamento Musei ha portato alla realizzazione di diversi progetti per valorizzare il patrimonio museale, producendo strumenti e contenuti al fine di agevolare le visite in autonomia e gli approfondimenti e organizzando visite guidate e occasioni speciali. Sono stati, inoltre, sperimentati linguaggi diversi e nuove modalità di storytelling per raccontare i siti culturali, tra cui gli innovativi podcast dedicati alla città di Aosta e al Castello di Aymavilles”.