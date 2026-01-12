C’è una nuova caffetteria all’aeroporto di Treviso

Lagardère Travel Retail Italia inaugura la nuova caffetteria Goppion Caffè con il marchio della storica torrefazione di Preganziol (TV) all’interno dell’Aeroporto di Treviso Antonio Canova.

L’esercizio si aggiunge ai sei punti vendita in cui i prodotti Goppion vengono già distribuiti all’interno degli scali veneti – quattro a Venezia, uno a Treviso e uno a Verona – gestiti da Lagardère Travel Retail, una delle due divisioni principali del Gruppo Lagardère, leader mondiale del travel retail. Il nuovo angolo dedicato al caffè di qualità negli spazi dell’aeroporto Antonio Canova si trova al piano terra, all’interno dell’area arrivi, e potrà accogliere sia chi atterra nel capoluogo della Marca sia chi sta attendendo lo sbarco dei passeggeri.

“Da sempre per noi Treviso significa casa, è il luogo dove la nostra avventura imprenditoriale ha avuto inizio più di 75 anni fa – dice Paola Goppion, che assieme al presidente Sergio, Silvia e Mario Goppion, guida la torrefazione – Essere presenti all’interno dell’aeroporto cittadino con una caffetteria a nostro marchio significa dare la possibilità a chi atterra qui di assaporare un caffè italiano tostato e preparato a regola d’arte, grazie alla formazione del personale seguita continuamente dal nostro Trainer certificato SCA – Specialty Coffee Association. Un grande ringraziamento va a Lagardère Travel Retail Italia, con cui abbiamo costruito negli anni un rapporto di collaborazione solido e proficuo e che ci ha riconosciuto la costante garanzia di qualità di prodotto e di servizio”.

“Siamo orgogliosi di inaugurare il nuovo punto vendita all’aeroporto di Treviso – continua Alberto Niero, Amministratore Delegato di Lagardère Travel Retail Italia –. Portare l’eccellenza di Goppion in uno spazio dedicato è per noi un modo di celebrare la passione per il caffè e l’accoglienza italiana. Dopo il successo delle miscele Goppion, già molto apprezzate nei nostri punti vendita aeroportuali del Veneto, abbiamo voluto creare un luogo che offra ai viaggiatori un’esperienza autentica e speciale. Per noi ogni viaggio merita un momento unico e questa apertura è il nostro modo di offrirlo”.

Oltre che per un caffè, nel punto vendita Goppion dell’aeroporto sarà possibile fermarsi per gustare uno snack o un piatto veloce e per acquistare i prodotti della torrefazione.

“Il 2025 – conclude Paola Goppion – è stato un anno straordinario per la nostra realtà. Oltre ad aver aperto l’attività all’interno dell’Antonio Canova, siamo diventati il caffè ufficiale dell’Opera di Stato di Vienna: un risultato storico per noi dal momento che la capitale austriaca, assieme a Venezia, ha contribuito in modo determinante a diffondere la cultura del caffè in Europa e nel mondo”.