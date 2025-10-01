Vision Hotel entra in BH Collection e festeggia gli ottimi risultati

“Festeggiamo gli ottimi risultati di questa nuova struttura, che da quest’anno è entrata a far parte della prestigiosa BH Collection – ha detto Nicola Risatti, presidente del Gruppo – L’evento è stato anche l’occasione per celebrare, insieme ai nostri partner, la conclusione di una stagione che ha portato risultati eccellenti non solo per il Vision Hotel, ma per l’intera catena Blu Hotels”.

Affacciato direttamente sulle acque del Garda, il Vision Hotel è un 4 stelle dal design innovativo, concepito per offrire un’esperienza di soggiorno all’insegna del comfort, del relax e dell’armonia con l’ambiente circostante. Con le sue 32 camere, caratterizzate da linee eleganti e moderne, rappresenta la scelta ideale per chi cerca esclusività e attenzione ai dettagli.

Punto di forza della struttura è il Ristorante Aura, una raffinata location gourmet sul lago, dove l’alta cucina incontra un ambiente sofisticato, dando vita a un’esperienza sensoriale unica. Il ristorante, aperto anche agli ospiti esterni, propone una selezione à la carte di grande qualità.

L’ingresso del Vision Hotel nella BH Collection conferma la strategia di Blu Hotels: valorizzare strutture dal forte legame con il territorio, capaci di distinguersi per identità, stile e standard di eccellenza. Non semplici hotel, ma autentiche esperienze di soggiorno, in cui ospitalità, gastronomia e momenti esclusivi di benessere si fondono armoniosamente.