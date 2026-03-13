Stefania Stea riconfermata presidente di SKÅL International Venezia

L’Hotel Ca’ Nigra di Venezia, ha ospitato l’Assemblea Generale dei Soci di SKÅL International Venezia, chiamata al rinnovo delle cariche sociali per il prossimo biennio. L’Assemblea ha espresso piena fiducia alla leadership uscente, riconfermando all’unanimità Stefania Stea nel ruolo di presidente.

Al suo fianco, nel ruolo di Vicepresidente, è stata confermata Lorenza Lain. È stato inoltre eletto il

nuovo Consiglio Direttivo con Armando Ballarin, Segretario, Paolo Tamai, Tesoriere e con Emanuela Bastianon, Caterina Marinello, Franco Manni e Massimo Trovò Consiglieri con delega. Franco Vitali, Revisore dei conti. Una squadra affiatata e pronta a guidare il Club verso le sfide dei prossimi anni.

Nel suo discorso di insediamento, la presidente Stea ha tracciato un ponte ideale tra il lavoro

svolto e gli obiettivi del nuovo mandato, sottolineando l’importanza dei 75 anni di storia del Club:

“Celebrare 75 anni di SKÅL a Venezia non è solo un traguardo cronologico, ma la testimonianza di

una presenza autorevole che dal 1951 rappresenta l’eccellenza del turismo veneziano nel mondo.

Il passato ci ha consegnato un’eredità di prestigio e radici profonde, che oggi ci permettono di

guardare al futuro con coraggio. Il nostro obiettivo per questo nuovo mandato è far sì che questa

storia gloriosa diventi il trampolino per un’innovazione costante, dove sostenibilità, tecnologia e

amicizia professionale restino i pilastri della nostra missione”.

Grazie a una attenta operazione di gestione, il Club si conferma in una fase di straordinaria salute:

l’Assemblea ha approvato una chiusura di bilancio in attivo e l’inserimento di numerosi nuovi

associati, professionisti di alto profilo che testimoniano la vitalità e l’attrattività della rete veneziana

di Skål.