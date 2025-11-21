Caorle Christmas Time: ospite d’eccezione il Grinch

Dopo un’edizione 2024 che ha fatto registrare oltre mezzo milione di visitatori, con turisti da tutta Europa, Caorle è pronta a riaccendere la magia del Natale con il ritorno del Caorle Christmas Time, in programma dal 6 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026.

A Caorle, il Natale 2025 avrà un ospite d’eccezione: il Grinch. Nel cuore del centro storico nasce ‘Chinonsò’, il villaggio natalizio ispirato al celebre personaggio, un mondo ironico dove il Natale si racconta attraverso la lente dissacrante del suo più famoso ‘nemico’. Tra installazioni scenografiche, case colorate, performance teatrali e laboratori per bambini, ‘Chinonsò’ trasforma le viedi Caorle in un set cinematografico a cielo aperto. I visitatori potranno incontrare il Grinch, assistere ai suoi monologhi pungenti e partecipare a giochi e cacce al tesoro che mescolano divertimento e riflessione sul vero senso delle feste.

“Il Caorle Christmas Time è ormai diventato uno dei mercatini di Natale più lunghi d’Italia, capace di animare la città per oltre un mese intero – dichiara Corrado Sandrin, Presidente di Confcommercio Caorle – è una rassegna che cresce di anno in anno, grazie all’entusiasmo dei visitatori e al lavoro condiviso con Comune e Confcommercio. Stiamo definendo in queste settimane una programmazione artistica ricchissima, con spettacoli, musica, installazioni e sorprese per grandi e piccoli che renderanno ancora più magica l’atmosfera natalizia di Caorle. A breve annunceremo tutti gli appuntamenti: sarà un’edizione che punterà ancora più in alto, mantenendo la nostra identità fatta di emozioni, tradizione e sostenibilità. Caorle, anche a Natale, è pronta a stupire.»

“Siamo pronti ad accogliere anche quest’anno a braccia aperte i numerosi visitatori che sceglieranno il nostro Villaggio Natalizio per trascorrere una giornata o più di festa e gioia”, fanno sapere dall’amministrazione comunale di Caorle. “Caorle Christmas Time è sinonimo di allegria, sano divertimento, valorizzazione delle nostre tradizioni e dei nostri sapori e prodotti tipici. É per noi un’occasione preziosa anche in termini di destagionalizzazione: grazie a questa rassegna rendiamo possibile l’afflusso di turisti anche in inverno, offrendo così agli operatori del comparto ricettivo, del commercio e della ristorazione la garanzia di un altro mese di intenso lavoro”.