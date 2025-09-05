Treviso Film Commission sbarca alla Mostra del Cinema di Venezia

“La Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia si conferma un palcoscenico privilegiato non solo per i grandi autori e le star del cinema, ma anche per i territori che, con la loro bellezza e autenticità, sanno diventare protagonisti sullo schermo”. Ad affermarlo Federico Caner, assessore regionale al Turismo, durante la presentazione della Treviso Film Commission, promossa dalla Fondazione DMO Marca Treviso, portando all’attenzione delle produzioni internazionali le straordinarie potenzialità della provincia trevigiana come set naturale e come destinazione turistica di eccellenza, e rimarcando il valore strategico che il cinema e l’audiovisivo rivestono per la promozione territoriale.

“Il Veneto ha dimostrato e sta dimostrando di poter essere un grande set internazionale, grazie alle sue bellezze artistiche e naturali, nonché a un ricco tessuto di servizi e di imprese. Treviso, in particolare, esprime questa vocazione con una potenza unica: qui il cinema trova paesaggi autentici, storie da raccontare, professionalità qualificate e una rete di eccellenze capace di accogliere e supportare produzioni di ogni livello. Il film-induced tourism è oggi una leva strategica di promozione internazionale: un film o una serie non solo attirano visitatori, ma arricchiscono l’offerta, destagionalizzano i flussi e aumentano la permanenza dei turisti. La Marca Trevigiana, con il suo patrimonio naturale, storico ed enogastronomico, è il cuore pulsante di questa nuova frontiera del turismo”.

Per Caner è l’intreccio tra patrimonio materiale e immateriale a rendere il territorio trevigiano così speciale: “Ogni fotogramma girato in questa terra è intriso di autenticità. Qui il paesaggio si attraversa, si vive, diventa esperienza. La Marca Trevigiana è una destinazione che sa emozionare e che, grazie alle sue oltre 150 imprese del settore audiovisivo e a una rete di artigiani e professionisti, è pronta a mettersi al servizio del cinema internazionale. Questo significa unire promozione turistica, cultura, sviluppo economico e valorizzazione delle identità locali in un progetto comune”.

Caner ha sottolineato il valore della collaborazione che ha reso possibile questo percorso: “Treviso ha una marcia in più: è la capacità di fare squadra. La Treviso Film Commission, la Fondazione Marca Treviso, la Camera di Commercio di Treviso e Belluno, gli operatori economici, il mondo agricolo e artigiano: tutti insieme hanno creduto in un’idea che oggi prende forma. È grazie al loro impegno che il Veneto si conferma terra accogliente, ricca di identità e di innovazione. La Marca Trevigiana è un grande set naturale, ma è anche un mosaico di storie e di emozioni che il cinema può portare nel mondo. La Regione continuerà a sostenere questo cammino, convinta che il futuro del turismo passi anche attraverso la forza delle immagini e delle narrazioni”.