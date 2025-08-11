Asiago nella top 5 delle mete montane più amate d’Italia

Asiago si conferma tra le eccellenze del turismo montano estivo. Secondo la classifica 2025 stilata dall’Osservatorio Italiano JFC della montagna estiva, la località altopianese entra nella TOP 5 delle destinazioni alpine e appenniniche più desiderate e amate d’Italia, conquistando un meritatissimo quarto posto con un punteggio di 1.939 punti. Un risultato che premia l’impegno del territorio nel valorizzare un’offerta turistica sempre più sostenibile, accessibile e adatta a tutte le stagioni.

“Negli ultimi cinque anni abbiamo registrato un aumento del 39% delle presenze turistiche – commenta il sindaco Roberto Rigoni Stern – Questo testimonia una crescente domanda di vacanze all’aria aperta, a contatto con la natura, che il nostro territorio è in grado di soddisfare con proposte autentiche e inclusive. Asiago si sta affermando come meta ideale per chi cerca benessere, relax e attività dinamiche, anche al di fuori della stagione invernale. La nostra montagna dolce piace, e i numeri lo confermano”.

L’evoluzione dei flussi turistici, sempre più orientati verso soggiorni prolungati e forme di turismo di prossimità, è in linea con il lavoro svolto dal Comune e dagli operatori locali, che hanno investito su qualità, accoglienza e nuove esperienze, come il foliage autunnale, per rendere attrattiva la destinazione anche in bassa stagione.

Un’attenzione particolare è rivolta anche alla gestione dei flussi, per garantire sostenibilità ambientale e contrastare il rischio di overtourism: “Asiago sta cambiando – aggiunge Rigoni Stern – Siamo sulla strada giusta, ma dobbiamo continuare a lavorare con visione e responsabilità, puntando sempre più su un turismo in armonia con l’ambiente e con la comunità locale”.

Un risultato che premia la visione, l’impegno e la capacità di rinnovarsi: Asiago oggi è sinonimo di eccellenza nel turismo montano italiano.