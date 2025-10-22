Domani a Teramo focus sul turismo esperienziale

‘Vacanza attiva, ospitalità diffusa, enogastronomia: ecco l’Abruzzo che attrae’, è il titolo del forum organizzato da Cna Turismo e in programma a Teramo giovedì 23 ottobre, nella Sala Ipogea di piazza Garibaldi, a partire dalle 16:30. L’evento si pone l’obiettivo di essere una “fabbrica di idee e progetti per lo sviluppo delle politiche turistiche future dell’Abruzzo”.

Saranno presenti rappresentanti delle istituzioni locali, esperti, giornalisti specializzati, enti formativi strategici, imprenditori di successo porteranno il proprio contributo alla discussione sulla valorizzazione del territorio e dei punti di eccellenza della regione, da sviluppare in chiave di accoglienza turistica, dall’enogastronomia, all’artigianato artistico, all’escursionismo in bici o a piedi e altro.

“Il format – scrive la Cna Turismo – rappresenta un punto fermo sul mercato dell’offerta del nostro territorio, che a partire proprio da quest’anno può vantare il valore aggiunto di ‘manifestazione di interesse regionale’ che Regione e Camere di Commercio del Gran Sasso d’Italia e di Chieti-Pescara hanno conferito”.