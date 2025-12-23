Turismo esperienziale, ecco la graduatoria della Regione

Il Dipartimento del Turismo ha approvato la graduatoria definitiva dell’Avviso per la selezione di proposte progettuali a regia regionale per la promozione del turismo esperienziale e responsabile, approvato con DDG n. 220 del 31/01/2025, a valere sul PR FESR 2021/2027 – Azione 4.6.2.

Caltafimi Segesta si conferma prima in graduatoria ottenendo un finanziamento da 200 mila euro per la realizzazione di un itinerario turistico lungo la Green Way Elimos Segesta, tra straordinari tesori naturalistici e culturali. L’itinerario collegherà: il Parco archeologico di Segesta, i Giardini del Kaggera,

i mulini storici ad acqua e gli antichi bevai, il centro storico di Calatafimi-Segesta con chiese e beni monumentali, i musei della rete regionale: Casa Garibaldi, Museo dei Cavallari e Museo del Carretto,

il Castello Eufemio, fino al Sacrario di Pianto Romano, lungo i tracciati della Trasversale Sicula e della Magna Via Francigena, itenirario Garibaldino, Santuario della Madonna di Giubino e la festa del SS Crocifisso. Il progetto mira a rendere Calatafimi-Segesta un’alternativa concreta alle mete colpite da overtourism, favorendo la destagionalizzazione del turismo esperienziale durante tutto l’anno.

Al secondo posto il Comune di Santa Margherita Belice che ha ottenuto un finanziamento regionale di 267,566 euro per il progetto “Turismo esperienziale e responsabile – Le Vie del Gattopardo in Sicilia. Dai Giardini dell’Infanzia al Palazzo Filangeri di Cutò” che prevede la realizzazione di un percorso ciclabile sostenibile di circa 4 km lungo la SP 44, che collegherà il bivio di contrada Gulfa alla Villa Cafè House – Villa “La Passeggiata”, uno dei luoghi simbolo che hanno ispirato l’opera di Giuseppe Tomasi di Lampedusa. L’intervento è finalizzato a promuovere un turismo lento, sostenibile ed esperienziale, favorendo la destagionalizzazione dei flussi turistici, il rafforzamento delle filiere economiche locali e l’inserimento di Santa Margherita di Belìce nei circuiti regionali del turismo culturale.

In graduatoria anche il Comune di Cefalù che riceverà somme pari a 268.500 euro. La città si è posizionata al sesto posto tra quelle ammesse a finanziamento (una dozzina in totale). Nello specifico, il Comune di Cefalù, in qualità di ente capofila insieme ai centri di Collesano, Isnello e Lascari, ha ottenuto il finanziamento per il progetto “Cefalù e le Madonie Autentiche – Esperienze, percorsi e accoglienza inclusiva di qualità” che punta alla creazione di un anello escursionistico intercomunale fruibile a piedi e in bicicletta, integrato con esperienze turistiche tematiche, inclusive e sostenibili, di valorizzazione del patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale dell’area delle Basse Madonie.