Turismo rurale protagonista degli Stati Generali Turismo Territori

La Fabbrica delle idee all’Aurum di Pescara ha ospitato la 2^ edizione degli Stati Generali del Turismo dei Territori (SGTT) organizzati da Regione Abruzzo e Feries, società leader in Italia nella ricettività rurale proprietaria dei portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it. Un’intera giornata, suddivisa tra plenaria al mattino e workshop tematici nel pomeriggio, dedicata alle opportunità offerte dal turismo dei territori: una concezione innovativa di un turismo rurale, esperienziale e diffuso per valorizzare il patrimonio storico e artistico dell’Italia più autentica, a bassa pressione turistica.

L’edizione 2025 degli Stati Generali del Turismo dei Territori ha visto la presenza del ministro del Turismo, Daniela Santanchè. La Regione Abruzzo è stata rappresentata dal presidente della Giunta regionale Marco Marsilio e dal sottosegretario con delega al Turismo, Daniele D’Amario, Pescara dal sindaco CarloMasci mentre Feries ha visto la partecipazione del suo AD, Fabrizio Begossi.

La sessione plenaria è stata arricchita dagli interventi di Sandro Cruciani, Direttore delle Statistiche Territoriali e del Turismo ISTAT, Luciano Di Martino, Direttore del Parco Nazionale Maiella – Geoparco UNESCO e Rosalia Montefusco, Direttore del GAL Terreverdi Teramane, quest’ultimi quali case history locali di successo di rete tra i territori. E ancora Mariano Bonavolontà, Direttore Marketing ENIT, Rodolfo Baggio, Research Fellow del centro Dondena per la Ricerca sulle Dinamiche Sociali e Politiche Pubbliche dell’Università Bocconi di Milano e Annalisa Del Prete, ricercatrice CREA.

“La valorizzazione del patrimonio delle aree interne e dei borghi è fondamentale per un turismo esperienziale e sostenibile. Siamo impegnati a promuovere queste realtà, anche attraverso ad esempio la campagna “Welcome to meraviglia” in corso nei principali hub ferroviari italiani, affinché l’Italia autentica possa brillare e contribuire allo sviluppo delle nostre comunità”, ha detto il ministro Daniela Santanchè.

“La scelta di organizzare a Pescara la seconda edizione degli Stati Generali del Turismo dei Territori conferma l’attenzione che i grandi tour operator nazionali riservano all’Abruzzo. In questo senso, la Regione sta raccogliendo i frutti di una strategia di promozione che negli ultimi anni si è incentrata principalmente sul turismo esperienziale e diffuso, settori sui quali con Feries abbiamo avviato un’operazione di approfondimento per capire e agevole il processo di crescita in termini di offerta turistica. Per noi la crescita del nostro turismo passa attraverso questa strada”, ha detto Daniele D’Amario, sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale dell’Abruzzo.

Gli Stati Generali del Turismo dei Territori sono stati anche l’occasione per annunciare la nuova Capitale Italiana del Turismo dei Territori 2025, il progetto ideato da Feries con l’obiettivo di premiare il comune con meno di 15.000 abitanti che meglio investe in un turismo dei territori autentico e sostenibile. Dopo il successo della prima edizione con la vittoria del borgo abruzzese di Pescasseroli (AQ), quest’anno il premio arriva in Basilicata, a Rotonda (PZ), piccolo comune nel cuore del Parco Nazionale del Pollino. Scelta dalla comunità dei viaggiatori dei due portali Agriturismo.it e CaseVacanza.it tra una short list di comuni candidati, Rotonda si è distinta per le sue eccellenze agricole, la forte identità culturale, l’accoglienza autentica e le bellezze naturali, riuscendo a costruire un modello di ospitalità unico, capace di unire tradizione, sostenibilità e spirito di comunità. A consegnare il premio il Ministro Santanchè in un simbolico passaggio di testimone tra l’Assessore alla Cultura di Pescasseroli, Annino Del Principe e il Sindaco di Rotonda, Rocco Bruno.