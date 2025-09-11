Strada Parco, dopo 30 anni al via servizio filobus

Dopo 30 anni, a partire da giovedì 11 settembre, il filobus ‘La Verde’ di Tua, che collega Pescara e Montesilvano lungo la Strada Parco, sarà operativo. La prima corsa, dal capolinea di piazza della Repubblica, nel capoluogo adriatico, ci sarà alle 6.05, mentre dal capolinea di Montesilvano, al Pala Dean Martin, partirà alle 6.35. Nei giorni feriali partenze ogni dieci minuti dalle 6.05 alle 21, nei giorni festivi ogni mezz’ora dalle 7 alle 21. Il costo del biglietto è di 1,40 euro: può essere acquistato a terra o direttamente a bordo, con pagamento con carta di credito senza sovrapprezzo.

L’avvio del servizio con passeggeri arriva dopo circa un mese di prove tecniche in cui i filobus hanno circolato vuoti sull’ex tracciato ferroviario. Al termine delle prove, la Tua ha inviato all’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali una relazione in cui è stata data evidenza del superamento delle prescrizioni di tipo ‘A’, vincolanti per il servizio passeggeri.

Per quanto riguarda i bus del servizio urbano, i collegamenti sono stati armonizzati in virtù della partenza de ‘La Verde’ e gli orari subiranno gradualmente delle variazioni; alcune corse verranno invece soppresse. La presentazione ufficiale del nuovo servizio ci sarà giovedì 18 settembre, alle ore 10:30, nella sede Tua di Pescara, nel corso del convegno dal titolo “Intermodalità, filobus, sostenibilità: il tpl e la sfida della qualità del servizio”. (ANSA).