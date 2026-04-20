Abruzzo in Giappone con JTB per rafforzare flussi turistici dall’Asia

L’Abruzzo guarda con sempre maggiore attenzione al mercato asiatico e in particolare al Giappone. Il 17 aprile a Tokyo si è svolto un seminario promosso dalla Camera di commercio Chieti Pescara, in collaborazione con la Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia e la Regione Abruzzo, con il supporto operativo dell’Agenzia di sviluppo, dedicato alla promozione della destinazione Abruzzo presso operatori e stakeholder locali.

L’iniziativa rappresenta il terzo momento di confronto con JTB, il più grande tour operator asiatico attivo in Europa, che movimenta ogni anno circa 20 milioni di turisti asiatici verso il continente. Il primo contatto risale a marzo 2025, quando il gruppo incontrò a Tokyo le istituzioni abruzzesi grazie ai rapporti con la Camera di commercio italiana nella metropoli nipponica. L’interesse verso la regione portò successivamente, nell’ottobre 2025, alla partecipazione di rappresentanti JTB a un educational tour in Abruzzo su invito del presidente della Camera di commercio Chieti Pescara, Gennaro Strever.

Il seminario di Tokyo si è aperto con i saluti istituzionali dei presidenti Gennaro Strever e Antonella Ballone. A seguire, la presentazione dell’offerta turistica regionale è stata curata dai funzionari della Regione Abruzzo Cinzia Liberatore e Sante Cellucci insieme a Valentina Bertazzi della Camera di commercio del Gran Sasso d’Italia. Le conclusioni sono state affidate a Tosca Chersich, dirigente Promozione della Camera di commercio Chieti Pescara, che ha consegnato ai vertici di JTB un omaggio simbolico: il cuore della Presentosa, tradizionale gioiello abruzzese, emblema dell’identità e delle tradizioni del territorio.

All’incontro ha partecipato anche Fabio Bilotti, country manager Italy in Giappone, che ha evidenziato la crescita dell’interesse dei viaggiatori giapponesi verso l’Italia.

I dati confermano il momento positivo del turismo regionale. Nel 2025 l’Abruzzo ha registrato 2.134.889 arrivi, con un incremento del 17,9% rispetto all’anno precedente, e 8.847.809 pernottamenti, in crescita del 23,29%. In particolare, il mercato giapponese ha mostrato un forte dinamismo: tra il 2022 e il 2025 gli arrivi sono aumentati del 116%, mentre le presenze sono cresciute del 68%.

La missione proseguirà il 20 aprile a Hong Kong, dove la delegazione abruzzese terrà un nuovo seminario turistico presso la Camera di commercio italiana locale e parteciperà all’apertura dell’edizione 2026 di Phenomena Hong Kong, iniziativa organizzata da Ice che vedrà la presenza di sei aziende della moda abruzzese.