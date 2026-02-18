Turismo esperienziale a Calascio, sede del Giffoni Innovation Hub

Un percorso di sperimentazione avviato, e consolidando a Calascio come luogo di produzione culturale e innovazione sociale, grazie alla gamification esperienziale, dove il Giffoni Innovation Hub è operativo, con la residenza artistica internazionale progettando un LARP (Live Action Role Playing) radicato nel territorio attraverso il lavoro coinvolgente di 15 studenti internazionali dell’Erasmus Student Network (ESN L’Aquila), provenienti da Lituania, Albania, Libano, Iran, India, Pakistan, Kashmir, Rwanda, Spagna e Romania, con l’ausilio di formatori specializzati, tutti ospitati presso il Convento di Santa Maria delle Grazie, struttura attrezzata per attività di co-design, workshop e accoglienza.

Una location unica, dove i partecipanti hanno lavorato tra la Rocca di Calascio, il borgo storico e gli spazi pubblici del paese. Cuore della residenza è stata senza dubbio la co-progettazione di un LARP originale, ovvero un gioco di ruolo dal vivo in cui i partecipanti hanno interpretato fisicamente un personaggio, muovendosi in uno spazio reale e interagendo tra loro secondo una narrazione condivisa. Un’attività di co-creazione che sfrutta metodologie di Open Innovation, realizzata in collaborazione con Chaos League, collettivo di designer e formatori che da più di trent’anni opera in Italia, Svezia, Inghilterra, Tunisia e Polonia.

Ambientato a Calascio e pensato come strumento esplorativo e immersivo, in cui cultura e gamification diventano strumento innovativo di turismo esperienziale, di rigenerazione, e di divulgazione del luogo tra storia e atmosfere del borgo, ma replicabile come format didattico e attivabile con scuole, comunità locali anche in altri contesti territoriali.

“Questa residenza nasce per attivare processi culturali in cui giovani studenti internazionali possano sperimentare linguaggi contemporanei e costruire relazioni autentiche con la comunità di Calascio – dice Luca Tesauro, presidente di Giffoni Innovation Hub – Abbiamo scelto il LARP perché è uno strumento capace di unire gioco, narrazione ed esperienza diretta: permette ai partecipanti di abitare i luoghi, ascoltarli e interpretarli, trasformando il territorio in uno spazio di apprendimento condiviso. Un’esperienza che parla ai giovani, dialoga con l’Europa e genera futuro, partendo dalle persone e dai luoghi che attraversa”.

Puntare sui giovani e la loro creatività è il focus di Giffoni Hub, che porta tutta l’esperienza acquisita negli anni in realtà che oggi si apprestano a puntare al cambiamento con i migliori strumenti, come la collaborazione con Cronosfera, agenzia che realizza progetti immersive e giochi dal vivo a tema storico, combinando teatro, narrazione e meccaniche ludiche, grazie a moduli curati da Tancredi Farina, funzionario storico dell’arte presso la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di L’Aquila e Teramo, di Antonio Bucchiarone, professore associato dell’Università dell’Aquila, esperto in sistemi digitali adattivi, gamification e strumenti educativi basati su intelligenza artificiale. E con l’intervento di Fabio Viola, curatore, docente ed esperto di cultura videoludica applicata ai contesti educativi, museali e territoriali.

Divertimento e crescita insieme, con le attività di game design, worldbuilding e narrazione, esplorazioni esperienziali del territorio, incontri con esperti di partecipazione e rigenerazione, oltre alla documentazione video e fotografica a cura di Giffoni Innovation Hub. Un modello che sarà testato a marzo 2026 durante la seconda edizione dell’Innovation Playground Festival, con il coinvolgimento di oltre 500 studenti delle scuole superiori e giovani creativi.

“Questa iniziativa – ha dettoo Paolo Baldi, sindaco di Calascio – rafforza la capacità del territorio di accogliere esperienze di qualità e di generare relazioni tra comunità locali e nuove professionalità. Giffoni Innovation Hub, ha già dimostrato ampiamente di riuscire a coniugare l’innovazione con la vita del nostro piccolo comune che, anche in questa occasione, ha accolto i giovani con interesse e coinvolgimento.”