Apt Basilicata invita adv per realizzare educational tour

La Regione Basilicata “attraverso l’Agenzia di promozione territoriale (Apt), ha diffuso un avviso pubblico rivolto alle agenzie di viaggio lucane con sede in regione e regolarmente iscritte al Registro regionale e all’albo fornitori telematico dell’Apt Basilicata”.

Lo ha reso noto l’ufficio stampa della Giunta lucana, specificando che “l’iniziativa mira a raccogliere proposte per la realizzazione di Educational Tour destinati a tour operator, giornalisti, blogger, influencer e professionisti del settore turistico provenienti dai principali mercati nazionali e internazionali. La dotazione finanziaria dell’avviso è pari a 200 mila euro; i progetti potranno essere realizzati nel periodo dicembre 2025 – marzo 2027”.

“L’avviso – è scritto nella nota – copre numerosi ambiti di interesse turistico – luxury, Mice, wedding, turismo culturale, balneare, cicloturismo, trekking, turismo sociale e scolastico – e si rivolge ai mercati prioritari: Italia, Regno Unito, Francia, Germania, Austria, Belgio, Olanda, Paesi Scandinavi, Russia, Usa, Messico, Argentina, Brasile, Canada, Cina e Giappone”.

L’assessore regionale allo Sviluppo economico, Francesco Cupparo, ha messo in evidenza che “con questo avviso sosteniamo in modo concreto la capacità delle agenzie di viaggio lucane di attrarre nuovi flussi turistici e di costruire relazioni con i mercati internazionali più dinamici. Rafforziamo l’intera filiera regionale, valorizzando chi opera sul territorio e investe in professionalità e qualità. La Basilicata ha tutte le carte in regola per competere e crescere ancora nel panorama turistico nazionale e globale”.

“È una misura condivisa con l’Assessorato alle Attività Produttive, che ringrazio, e che – ha aggiunto la direttrice generale dell’Apt lucana, Margherita Sarli – si integra con le attività a regia diretta dell’Apt. Si tratta di un intervento fortemente richiesto dai nostri tour operator e siamo certi che le proposte che perverranno saranno di qualità e sapranno valorizzare l’intero territorio regionale”.