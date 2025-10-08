L’Apt Basilicata porta al TTG un’ampia offerta turistica

Ci sarà anche l’Azienda di promozione territoriale della Basilicata al TTG, che si svolge dall’8 al 10 ottobre presso il Quartiere Fieristico di Rimini. Nel dettaglio, saranno coinvolti 24 co-espositori, otto Comuni, avranno un proprio stand il Comune di Castelsaraceno e il Cammino del Melandro, sono stati organizzati quattro talk con la stampa, mentre saranno cinque i pacchetti di turismo esperienziale incentrati sull’Arti-Turismo organizzati da Cna Turismo Basilicata e saranno 24 gli appuntamenti in agenda con TO nazionali e internazionali provenienti da Cina, India, Stati Uniti, Francia, Regno Unito, Canada, Belgio, Germania, Portogallo, Svezia e Repubblica Ceca.

Due i progetti centrali che saranno illustrati: il ‘Basilicata Coast to Coast’, un cammino di 167 km dal Mar Tirreno allo Ionio in 13 tappe e il ‘Fantastico Medioevo’, dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale medievale del Vulture Melfese e dell’Alto Bradano, con focus sulla figura di Federico II di Svevia.

“La Basilicata – ha detto la DG dell’Apt, Margherita Sarli – si presenta con la varietà delle sue proposte turistiche regionali e con due novità, una legata all’outdoor e l’altra alla valorizzazione del patrimonio culturale medievale presente. L’obiettivo è consolidare l’immagine della Basilicata come terra autentica e sorprendente, capace di offrire esperienze turistiche uniche e differenzianti nel panorama nazionale”.