Maratea tappa del viaggio di Alicia Keys e Swizz Beatz

Alicia Keys e Swizz Baetz, a bordo del treno di lusso ‘La Dolce Vita Orient Express’, hanno visitato la città di Maratea, scegliendo i luoghi più emblematici. Una giornata speciale che ha permesso agli ospiti di godere della bellezza e dell’unicità dei paesaggi, della cultura, delle tradizioni della Città.

Maratea rientra fra gli itinerari della prima crociera su rotaie che coniuga eleganza e turismo slow; un viaggio unico all’insegna della sostenibilità che esalta l’italianità, con l’obiettivo di immergersi nei tesori nascosti delle regioni. Un momento di estrema rilevanza per Maratea, che la riconferma, ancora una volta, meta di eccellenza a livello turistico internazionale.