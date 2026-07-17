A Matera debutta ‘Southway’, il festival delle mongolfiere

Dal 17 al 25 luglio 2026, Matera ospiterà la 1^ edizione di ‘Southway – Sail into the Clouds’, evento chiave del cartellone di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026. Promossa dal Consorzio Landing on South Italy – Mongolfiere al Sud Italia (primo operatore aerostatico certificato Enac nel Mezzogiorno), la manifestazione trasformerà per nove giorni la città dei Sassi in un hub di incontri internazionali, coniugando il fascino dei voli aerostatici con l’arte contemporanea e la cooperazione euro-mediterranea.

A presentare l’iniziativa è il sindaco di Matera, Antonio Nicoletti: “Southway si inserisce nel percorso di Matera Capitale Mediterranea della Cultura e del Dialogo 2026, proponendo un’occasione di incontro tra persone, territori e culture attraverso un’esperienza che valorizza il paesaggio e il patrimonio della città. Questa manifestazione contribuisce a rafforzare il ruolo di Matera quale luogo di dialogo internazionale e di cooperazione tra i popoli del Mediterraneo”.

Per gli operatori e la distribuzione turistica, l’evento rappresenta un eccellente prodotto di animazione territoriale. Il programma prevede voli quotidiani in mongolfiera all’alba sopra i Sassi e il Parco della Murgia Materana, abbinati a colazioni con prodotti tipici lucani, momenti musicali ed educational tour tematici curati da Apt Basilicata. Tra i momenti spettacolari di punta spicca il “Night Glow” del 22 luglio, uno show visivo con mongolfiere illuminate ancorate sulla Murgia. Sotto il profilo b2b e istituzionale, il festival ospiterà delegazioni da Fiume (Croazia), Slovenia e Skopje (Macedonia del Nord) per tavoli tecnici sul dialogo interculturale, oltre alla partecipazione di Josep Maria Lladó, CEO del colosso delle mongolfiere Ultramagic Balloons, e all’installazione artistica immersiva “Iglú de Vent” firmata dal catalano Jordi Enrich Jorba.