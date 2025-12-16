Matera, bene dati Immacolata ora si guarda al Natale

“Le festività natalizie hanno avuto un buon esordio e un ringraziamento non può mancare al sindaco, Antonio Nicoletti, e alla sua Giunta, per come si è riusciti a far sentire l’aria di Festa Natalizia ai cittadini, agli operatori e soprattutto ai numerosi visitatori che hanno scelto di recarsi nella nostra città”. Lo ha dettoil presidente di Assoturismo/Confesercenti Matera, Luca Mangiapia, secondo cui sono “incoraggianti” i dati turistici del week-end dell’Immacolata nella città dei Sassi.

Per Mangiapia si respira un clima natalizio dovuto soprattutto alla qualità ed alla tempistica nella realizzazione di un decoro urbano che, a suo giudizio, non ha precedenti. Inoltre, con il recente traguardo raggiunto dalla cucina italiana, diventata Patrimonio Immateriale dell’Umanità, ora “gli operatori turistici materani saranno ancora più orgogliosi – ha specificato Mangiapia – nel proporre ai numerosi turisti ospiti per le festività natalizie le proprie radici culturali attraverso la cucina materana e i suoi prodotti tipici, rendendo di fatto la cucina locale e i prodotti enogastronomici, con il pane in prima fila, fra i migliori ambasciatori della nostra offerta turistica”.