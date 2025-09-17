FS, 2 nuovi collegamenti tra Potenza e Napoli

Da oggi due nuovi collegamenti collegheranno Potenza e Napoli nei giorni feriali. Lo ha reso noto l’ufficio stampa delle Ferrovie dello Stato.

Nel comunicato è messo in evidenza che “a Potenza partirà il treno Regionale delle 7.24 con fermate a Picerno, Bella/Muro, Eboli, Battipaglia, Salerno e arrivo a Napoli Centrale alle 9.58. Da Napoli Centrale partirà il treno Regionale delle 13.08 con fermate a Salerno, Battipaglia, Eboli, Balvano, Bella/Muro, Baragiano, Picerno, e arrivo a Potenza Centrale alle 15.44. Entrambi i collegamenti saranno effettuati con i nuovi treni elettrici monopiano che assicurano un alto standard di qualità e comfort a bordo”.

I nuovi collegamenti “circoleranno fino al 30 settembre e riprenderanno il 29 ottobre, dopo l’interruzione programmata della linea Potenza-Battipaglia”.