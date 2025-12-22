Continuità territoriale Crotone–Roma, cosa accadrà?

Il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone, nelle scorse settimane, ha richiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti chiarimenti in merito alla continuità territoriale del nostro aeroporto, oggi assicurata dal collegamento Crotone–Roma grazie a un finanziamento complessivo di 13 milioni di euro.

Il Comitato ha preso atto della risposta ufficiale del Ministero sulla continuità territoriale da e per lo scalo di Crotone, ribadendo come tale servizio sia unanimemente riconosciuto indispensabile per garantire il diritto alla mobilità dei cittadini.

Dalla comunicazione ministeriale è emerso che nella Legge di Bilancio non sono previsti stanziamenti per assicurare la prosecuzione del servizio onerato oltre il 31 ottobre 2026. Tuttavia, il Ministero ribadisce la propria attenzione verso le esigenze del territorio e richiama quanto previsto dal bando di gara: la continuità del collegamento potrà essere garantita solo a seguito di una chiara iniziativa della Regione Calabria e della disponibilità del vettore, una volta accertata la copertura finanziaria necessaria.

“È dunque chiaro che la continuità territoriale dello scalo di Crotone non può essere ridotta a una mera questione tecnica, ma rappresenta una responsabilità politica e istituzionale che richiede un impegno concreto e tempestivo della Regione Calabria, in sinergia con lo Stato e con tutti gli enti competenti.

Il collegamento aereo in regime di oneri di servizio pubblico è un presidio fondamentale per lo sviluppo economico, sociale e sanitario del territorio crotonese, già fortemente penalizzato da carenze infrastrutturali storiche e da un isolamento che ne limita le opportunità di crescita.

Il Comitato Cittadino Aeroporto Crotone annuncia fin da ora che si attiverà con determinazione affinché non si verifichi alcuna interruzione della continuità territoriale. Garantire la prosecuzione dei voli significa difendere un diritto essenziale, quello alla mobilità, contrastare l’isolamento e assicurare pari

opportunità ai cittadini di Crotone rispetto al resto del Paese.

In questo quadro, il Comitato auspica un intervento immediato del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, affinché venga confermata senza esitazioni la necessità del servizio e vengano individuate le risorse economiche indispensabili a garantirne la continuità nel tempo.

Il territorio di Crotone non può rinunciare alla continuità territoriale”.