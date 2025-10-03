Affrontare la stanchezza al Capovaticano Resort Thalasso Spa

L’autunno è ufficialmente iniziato: da qui le ore di buio aumentano, e questo cambiamento può influenzare negativamente il nostro benessere: calo dell’umore, stanchezza, difficoltà di concentrazione e sonno. Eppure, l’autunno è anche una stagione di rinnovamento e di ritorno a sé stessi e alla natura. Se vissuto con i giusti strumenti, può diventare uno dei momenti migliori dell’anno per la salute fisica e mentale.

In questa visione si inserisce il Mediterranean Essence Retreat, in programma dal 6 al 9 ottobre 2025 presso il Capovaticano Resort Thalasso Spa a Ricadi (VV), nel cuore della costa calabrese.

Quattro giorni, tra mare, terra e cielo, dove i partecipanti saranno guidati dalla terapeuta olistica Jessica Paola Lopez in un percorso di rigenerazione che unisce yoga dolce, meditazioni fronte mare e cerimonie sotto le stelle. L’obiettivo è accompagnare corpo e mente ad affrontare il cambio di stagione con maggiore equilibrio, consapevolezza e serenità. Non più solo malinconia e calo energetico, ma un tempo prezioso per ritrovare sé stessi.

Capovaticano Resort Thalasso Spa, resort dal design funzionale e integrato nella natura rigogliosa, ha sviluppato un esclusivo programma di Thalasso Armonia. La natura ispira e guida la SPA nella ricerca del benessere e della serenità degli ospiti.

Nei ristoranti Mantineo, Stromboli e Strombolicchio dell’hotel Capovaticano Resort Thalasso SPA, tutto nasce dal territorio, offrendo un’esperienza che coinvolge i cinque sensi a tavola attraverso una cucina contemporanea e saporita, nel pieno rispetto della tradizione calabrese.