Federalberghi: investire su hotel fa crescere turismo di qualità

Incrementare la dotazione finanziaria dell’avviso, mantenendo la procedura a sportello e consentendo la valutazione di tutte le proposte qualificate: è la proposta di Federalberghi Calabria valutando “con soddisfazione i risultati dell’avviso pubblico regionale ‘Per il sostegno all’accoglienza turistica di qualità in Calabria’, che ha registrato una forte partecipazione da parte degli operatori e investimenti ammessi per oltre 80 milioni di euro”.

L’associazione sottolinea che l’elevato numero di domande pervenute “rappresenta un chiaro segnale della fiducia del settore nelle politiche regionali e testimonia la dinamicità del mercato turistico calabrese. Tuttavia, le risorse attualmente disponibili non risultano sufficienti a coprire l’intero fabbisogno delle imprese ammesse”. Per questo motivo Federalberghi Calabria propone di incrementare la dotazione finanziaria.

In particolare, l’associazione suggerisce di “trasferire le risorse destinate alla linea ‘Family Hotel’ alla Linea 1 dell’avviso, prevedendo al contempo un ulteriore stanziamento di fondi per favorire nuovi investimenti in riqualificazione, innovazione e innalzamento degli standard di accoglienza”.

“Investire nel comparto alberghiero significa investire nella crescita strutturale del turismo calabrese – afferma il presidente Fabrizio D’Agostino – Il rafforzamento dell’offerta alberghiera è la condizione essenziale per migliorare la competitività e la qualità complessiva della destinazione Calabria”.

Federalberghi Calabria, infine, “ribadisce il proprio impegno a collaborare con la Regione per sostenere uno sviluppo turistico equilibrato, sostenibile e orientato alla qualità”.