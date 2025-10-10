La Calabria protagonista al TTG

“Con un padiglione straordinario dedicato a Calabria Straordinaria, dotato di uno spazio immersivo e multisensoriale, la Calabria al TTG di Rimini, la manifestazione italiana leader per la promozione del turismo mondiale, si conferma ancora una volta protagonista, distinguendosi dalle altre regioni. È la dimostrazione concreta della crescita del turismo in Calabria e dell’interesse che la Regione sta mostrando verso questo comparto strategico”. Così, in una nota, Giovanni Calabrese, assessore regionale al Turismo.

“Lo stiamo dimostrando – aggiunge – con i fatti: partecipiamo alle fiere da protagonisti, cosa che in passato non accadeva. Siamo felici di vivere questo momento con una presenza qualificata e numerosa di operatori calabresi al TTG di Rimini. È una presenza importante, che distingue la Regione Calabria e testimonia la nostra volontà di continuare a investire sul turismo. Abbiamo già destinato molte risorse a questo settore e continueremo a farlo, certi che attraverso il turismo si possano creare occupazione e valorizzare la vera immagine della Calabria: una terra ricca di potenzialità che, passo dopo passo, stiamo trasformando in opportunità concrete. Insieme al direttore generale del dipartimento al Turismo, Raffaele Rio, sono stati illustrati dati significativi: +9,7% di crescita dei flussi turistici, con un aumento esponenziale dei visitatori provenienti sia dall’Italia sia dall’estero. Calabria Straordinaria si presenta in veste innovativa e multimediale, con la partecipazione della Città Metropolitana di Reggio Calabria e lo splendido spazio immersivo che ospita Mia, l’avatar realizzata con l’intelligenza artificiale, che accompagna i visitatori in un viaggio tra le bellezze, i paesaggi, i luoghi e i sapori della nostra regione”.