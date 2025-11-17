Wizz Air torna a Lamezia con il nuovo volo per Bratislava

Wizz Air e Sacal hanno celebrato il 14 novembre il primo volo sulla nuova rotta che collega Lamezia Terme a Bratislava. Il volo inaugurale ha segnato l’inizio di un servizio che opererà ogni lunedì e venerdì, offrendo ai passeggeri calabresi un ponte diretto, a partire da 19,99 euro, verso la capitale slovacca.

Situata sulle sponde del Danubio, Bratislava è la vivace capitale della Slovacchia, che affascina i visitatori con il suo mix di patrimonio storico e spirito contemporaneo. Il suo centro storico pedonale, con le strade acciottolate, le piazze animate e gli accoglienti caffè, si estende sotto il Castello di Bratislava, il simbolo più iconico della città e un punto panoramico che offre viste mozzafiato sul paesaggio urbano e fluviale.

L’espansione del network Wizz Air dalla Calabria proseguirà poi con le seguenti rotte:

Lamezia Terme – Sofia: Due voli settimanali il martedì e il sabato, con primo volo in programma il 31 marzo 2026. Biglietti disponibili da 19,99 euro;

Lamezia Terme – Katowice: Tre voli settimanali, il martedì, giovedì e sabato, con primo volo previsto per il 31 marzo 2026. Biglietti disponibili da 24,99 euro.

Salvatore Gabriele Imperiale, Corporate Communications Manager di Wizz Air, ha dichiarato: “siamo estremamente soddisfatti dell’inaugurazione del volo Lamezia-Bratislava di ieri. Il lancio della nuova rotta non solo apre un ponte tra la Calabria e l’Europa centro-orientale, ma è la prova tangibile del nostro progetto di crescita”.

La nuova rotta è destinata a incrementare il turismo in entrata in Calabria, rendendo la regione più accessibile ai visitatori dall’Europa centro-orientale, e a facilitare i viaggi per i residenti che desiderano esplorare la storica Bratislava a prezzi accessibili.

Soddisfatto Marco Franchini, amministratore unico di Sacal: “abbiamo celebrato il ritorno di Wizz Air sul nostro scalo dopo due anni di assenza. Il rientro del vettore non rappresenta soltanto il ripristino di un collegamento, ma il segno concreto della crescita e del valore strategico del nostro aeroporto”.