Il Caesar Augustus apre l’estate con nuovo chef ed esperienze esclusive

L’estate 2026 si apre nel segno delle novità al Relais & Châteaux Caesar Augustus di Capri. La storica dimora affacciata sul Golfo di Napoli, situata sulla scogliera più alta dell’isola alle pendici del Monte Solaro, inaugura la stagione con l’arrivo del nuovo Executive Chef Giuseppe Parisi e con una serie di esperienze pensate per valorizzare il soggiorno degli ospiti.

Boutique hotel di 56 camere, un tempo residenza estiva di un principe russo e frequentato da aristocratici e teste coronate, il Caesar Augustus conserva il fascino di una villa privata immersa tra giardini panoramici e una suggestiva piscina a sfioro.

La principale novità riguarda la proposta gastronomica de La Terrazza di Lucullo, affidata a Giuseppe Parisi. Forte di esperienze maturate nell’alta cucina e nella gestione di importanti brigate, lo chef propone una cucina mediterranea contemporanea che punta sulla valorizzazione delle materie prime del territorio. Un ruolo centrale è riservato all’Orto di Ilario, i due ettari di terreno della proprietà che forniscono ortaggi, erbe aromatiche, diverse varietà di pomodoro e l’olio extravergine d’oliva prodotto dagli ulivi della tenuta. Tra i piatti simbolo della sua cucina spicca lo Spaghettone con calamaretti e scarola.

Accanto all’offerta gastronomica, il Caesar Augustus amplia il ventaglio di esperienze dedicate agli ospiti. Il pacchetto Honeymoon Getaway include una cena degustazione sotto le stelle e trattamenti benessere di coppia nei giardini panoramici. L’esperienza So Chic So Capri! propone invece un percorso alla scoperta dell’autenticità dell’isola, con cocktail al tramonto preparati con ingredienti dell’orto, escursioni in gozzo tradizionale e la realizzazione di sandali capresi artigianali in un laboratorio locale.

Con queste novità, il Caesar Augustus rafforza la propria identità di indirizzo d’eccellenza dell’ospitalità caprese, dove paesaggio, gastronomia e tradizioni locali si fondono in un’esperienza esclusiva.