Territori di Eccellenza protagonisti al Destination Lab di Rimini

Le destinazioni simbolo del turismo italiano di alta gamma si confronteranno sul futuro del settore in occasione di Destination Lab – Il futuro delle destinazioni turistiche, giornata di studio e dialogo dedicata a DMO, enti pubblici e operatori del turismo in programma il 28 aprile a Rimini.

A portare il punto di vista dei territori più iconici del Paese sarà l’Associazione dei Territori di Eccellenza, che riunisce Capri, Cortina d’Ampezzo, Courmayeur, Madonna di Campiglio, Porto Cervo e Taormina. L’associazione, nata con l’imprinting della Fondazione Altagamma, promuove un modello di turismo di alto livello basato su autenticità, sostenibilità e qualità dell’accoglienza, con l’obiettivo di rafforzare il posizionamento internazionale dell’Italia come destinazione d’eccellenza.

La partecipazione al Destination Lab rappresenta un momento di confronto strategico su alcuni temi centrali per il futuro del turismo: governance territoriale, collaborazione tra destinazioni, innovazione e competitività sui mercati globali.

Il primo appuntamento è in programma dalle 10 alle 10.45 nella Sala Castello 2 con il panel dedicato alla governance e alle alleanze tra territori, incentrato sui modelli di collaborazione tra amministrazioni, operatori e comunità locali come leva per rafforzare la competitività delle destinazioni italiane. Interverranno Roberto Rota, sindaco di Courmayeur, Cateno De Luca, sindaco di Taormina, e Roberto Ragnedda, sindaco di Arzachena per Porto Cervo.

Nel pomeriggio, dalle 14 alle 14.45, il secondo panel sarà dedicato al tema delle destinazioni d’eccellenza come brand territoriali nel mercato turistico internazionale. A confrontarsi saranno Matteo Bonapace, direttore generale dell’Azienda per il Turismo Madonna di Campiglio, Josep Ejarque, destination manager di Cortina d’Ampezzo, Gianfranco Manetti, responsabile Turismo, Marketing & Brand di Courmayeur Mont Blanc, e Maurizio Maresca, responsabile marketing e comunicazione del Consorzio Costa Smeralda.

Entrambi gli incontri saranno moderati dalla giornalista del Sole 24 Ore Lucilla Incorvati.

La presenza dell’Associazione dei Territori di Eccellenza al Destination Lab conferma la volontà di queste destinazioni di fare sistema, condividere buone pratiche e contribuire alla definizione di un modello di turismo italiano sempre più consapevole, sostenibile e competitivo a livello internazionale.