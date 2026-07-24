Nomadaria, la casa sul lago che abbraccia un albero

Un albero al centro, l’acqua tutt’intorno, i colori delle terre del Sud e il confine tra dentro e fuori che si scioglie in un gioco elegante di vetrate. Nasce così Nomadaria, la nuova casa a bordo lago dei Laghi Nabi, Oasi Naturale della Campania con tende luxury e lodge sospesi sull’acqua sul Litorale Domizio (CE).

Immersa nella natura dei Laghi Nabi, Nomadaria – modulo abitativo di Officine Tamborrino – si sviluppa intorno a un albero: la stanza e il bagno si affacciano su un cavedio che lo incornicia, mentre ampie vetrate mettono in relazione l’architettura e il paesaggio. Completa il progetto un patio a bordo lago.

Dietro questo progetto c’è la doppia anima di Officine Tamborrino: da un lato la Divisione Design, dedicata agli arredi e ai complementi in metallo; dall’altro Architetture, la divisione che dal 2024 interpreta i nuovi linguaggi dell’abitare attraverso micro-architetture modulari e sostenibili. Da questa visione nasce HouseTree, il sistema abitativo ideato dall’architetto Paolo Scoglio e reinterpretato dalla designer Elena Salmistraro con Nomadaria.

Nomadaria guarda al Mediterraneo e ne reinterpreta i segni distintivi con archi, geometrie ritmate e forme sinuose. La palette cromatica richiama le facciate scolorite dal sole e la matericità delle ceramiche.

Il progetto è inserito nei Laghi Nabi, sul Litorale Domizio, in provincia di Caserta, un’area un tempo destinata all’estrazione della sabbia e oggi riconvertita in un’oasi naturale. Nomadaria si integra in questo contesto attraverso una soluzione abitativa che unisce design contemporaneo e natura.

L’interior del modulo Nomadaria si arricchisce della collaborazione di Kerakoll, Bottega Intreccio, Bolzan, Flaminia, Scapin Collezioni e Galleria delle Idee.

Kerakoll rinnova la collaborazione con Officine Tamborrino, inserendo Color Collection utilizzata sia per gli interni che per gli esterni del modulo. Le pareti interne, che si snodano su 70 m², sono rivestite con la superficie Decor nel colore KK 105. Il controsoffitto di 30 m² è decorato con Absolute nel colore KK 112. Le pareti esterne sono realizzate con il rivestimento all’acqua per esterni Outdoor Plaster nei colori azzurro KK 26 (20 m²), rosa KK 130 (20 m²) e bianco KK 77 (35 m²); basamento e tetto, per una superficie complessiva di 60 m², con Microresina nel colore bordeaux KK 123.

Sono di Bottega Intreccio le due lampade a sospensione Seia 35 (design Maurizio Bernabei) e Antonym (design Silvia Stella Osella).

Nella zona bagno trovano spazio alcuni elementi di Flaminia, selezionati da Elena Salmistraro: i lavabo Falala in finitura Uva, i sanitari sospesi App goclean nella stessa cromia, il coprivaso App Slim e gli accessori Hoop – portarotolo, portasalviette e portascopino – in Nero Matt.

La zona notte ospita il letto Tata di Bolzan e i tavolini Anodo di Scapin Collezioni, disegnati da Elena Salmistraro.

Le piastrelle e i rivestimenti di pavimentazione, bagno e zona letto sono a cura di Galleria delle Idee di Ostuni.