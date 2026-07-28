Le migliori mete pet-friendly per una vacanza con il proprio cane

Lui ha già il naso incollato al finestrino. Ha sentito la parola ‘vacanza’, forse ha visto la valigia, forse lo sa e basta, e ora guarda con quegli occhi che non ammettono repliche: portarlo in viaggio è senza dubbio il modo più naturale di partire. Dalle Dolomiti alla Campania, passando per l’Emilia-Romagna, ecco una selezione di strutture dove le quattro zampe sono ospiti d’onore.

Chalet dog friendly sul Lago di Dobbiaco

Agli Skyview Chalets del Camping Toblacher See (BZ), sul Lago di Dobbiaco, tre chalet Superior indipendenti sono riservati a chi viaggia con gli animali, con sauna privata a raggi infrarossi, accesso diretto al bosco, doccia dedicata al cane e Doggystation. Il territorio offre escursioni come il giro del Lago di Dobbiaco o il percorso lungo l’antica ferrovia Dobbiaco-Cortina. Il dog sitting e la consulenza veterinaria sono disponibili su richiesta. I prezzi partono da 329 euro a notte per chalet (minimo due notti), con un supplemento di 20 euro al giorno per gli amici a quattro zampe.

Glamping ai Laghi Nabi

Nell’Oasi Naturale della Campania, i Laghi Nabi, sul Litorale Domizio (CE), accolgono i cani di piccola taglia nei lodge sospesi sull’acqua con kit di benvenuto composto da ciotole e cuscino. Gli ospiti possono accedere con i loro animali a tutta l’Oasi, ad eccezione di Spa e Wellness Pool. A pochi chilometri, il parco-museo Foof è dedicato al cane con percorsi tematici, aree agility e aree verdi. I prezzi partono da 225 euro con pernottamento, colazione e attività incluse; il supplemento per il cane è di 15 euro al giorno.

Ricci Hotels, Cesenatico

Sulla spiaggia Ricci Beach, il lido dei Ricci Hotels di Cesenatico (FC), è presente un’area dedicata agli amici quadrupedi con ombrellone e due lettini (25 euro al giorno). All’Hotel Sport le camere sono dotate di un welcome kit dedicato ai cani. La formula hotel include accesso al parco piscina con idromassaggio, acquaterapia e acquabike. Le camere Vela partono da 58 euro a persona al giorno; la tariffa per il cane è di 10 euro, comprensiva di pulizia e sanificazione della stanza.

In Emilia, tra le province di Parma, Piacenza e Reggio Emilia, Visit Emilia propone diverse strutture pet-friendly.

Nel cuore dell’Alta Val Taro, l’Agriturismo Ca’ Bianca a Borgo Val di Taro (PR) offre campo agility, percorsi naturalistici, dog sitting, veterinario convenzionato e sessioni con un educatore cinofilo. Sempre a Borgo Val di Taro, il Liberty Room & Breakfast è punto di partenza per esplorare boschi e sentieri come la Via degli Abati.

A Tabiano Terme (PR), il Consorzio Abi Tabiano propone l’Hotel Sporting, che accoglie i cani. A Salsomaggiore Terme (PR), l’Hotel Elite accoglie amici a quattro zampe che nei mesi estivi possono stare con i proprietari negli spazi esterni.

A Polesine Parmense (PR), l’Antica Corte Pallavicina Relais accoglie gli animali con un corredo di benvenuto dedicato, mentre l’agriturismo La Finestra sul Po consente di soggiornare anche con due cani per camera. Il Castello di Compiano accetta animali domestici senza supplementi.

A Noceto, vicino Parma, l’Hotel San Marco & Formula Club accoglie i cani gratuitamente con un kit di ciotole, snack e accessori.

Sulle colline reggiane, l’Agriturismo Cavazzone a Viano accoglie gli animali, mentre tra le colline piacentine l’Agriturismo Battibue a Fiorenzuola d’Arda dispone di ampi spazi aperti e di un’area sgambettamento interna. A Villanova sull’Arda, l’Agriturismo Pizzavacca ammette gli animali senza costi aggiuntivi. A Reggio Emilia, il Best Western Classic Hotel dispone di servizi dedicati agli animali.