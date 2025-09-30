Ticket integrati e ottimizzazione flussi, le novità di Capri

Un patto fra Federalberghi, amministrazioni comunali e Ascom locali con il sostegno del Porto Turistico per rilanciare il patrimonio culturale dell’isola. Gli albergatori lanciano l’Osservatorio turistico alberghiero per studiare le strategie del futuro.

Una nuova progettualità per organizzare le prossime stagioni turistiche dell’isola di Capri, ottimizzare i flussi di arrivi e far crescere la fruizione del ricco patrimonio culturale da parte degli ospiti attraverso l’istituzione di un biglietto integrato. Ed inoltre, avviare l’Osservatorio turistico alberghiero per studiare nuove strategie per gestire il turismo del futuro.

Saranno queste le linee guida della partecipazione dell’Isola di Capri alla prossima edizione del TTG -Travel Experience, la principale fiera internazionale del turismo che si svolge in Italia, in programma alla Fiera di Rimini da mercoledì 8 a venerdì 10 ottobre.

Per l’Isola Azzurra si tratta della prima presenza all’importante evento di Rimini, e della prima volta che Capri si presenta con uno stand autonomo organizzato in sinergia dalle maggiori associazioni economiche isolane di categoria e le due amministrazioni. una presenza significativa anche perché realizzata. A favorire la rentrée è stata il piano messo a punto da Federalberghi Isola di Capri in sinergia con le amministrazioni di Capri e Anacapri, le due Ascom isolane, con il sostegno decisivo del Porto Turistico di Capri.

“Presenteremo una serie di iniziative utili a migliorare il contesto turistico di Capri. Verrà chiesto all’ente Regionale Museale l’introduzione del biglietto integrato per favorire la promozione e la fruizione del patrimonio artistico culturale dell’isola. il sistema museale di Capri presenta un’offerta culturale di tutto rispetto ma un numero di ingressi che non è proporzionale a quello degli arrivi sull’isola. Si tratta di un’anomalia dovuta un po’ alla collocazione degli stessi siti culturali, un po’ alla scarsa promozione che se ne fa sui mercati del turismo. A darci una mano contribuirà anche la partnership stretta con il quotidiano la Repubblica che recentemente ha dato alle stampe un volume sulla Capri imperiale. L’idea è quella di presentare un’offerta turistica che sia valorizzante a 360 gradi del nostro contesto locale e regionale”, ha detto Un piano che spiega Lorenzo Coppola, presidente di Federalberghi Isola di Capri.

Federalberghi intende anche condividere l’approccio scientifico che, con due recenti delibere, le amministrazioni di Capri e Anacapri hanno posto al turismo. “Bisognerà lavorare e studiare il turismo attraverso i numeri. In questi giorni stiamo implementando l’osservatorio alberghiero turistico che, grazie all’apporto di Digitalian Lab e Optima, due società che già collaborano con noi per la raccolta e l’analisi dei dati, consentirà di tracciare i numeri della domanda sui siti delle nostre strutture alberghiere per capire chi cerca Capri, in che date vorrebbe venire e la nazionalità dei nostri potenziali futuri ospiti”.

Lo studio sarà alla base delle future strategie di promozione turistica. “Si tratta di dati che nella nostra epoca sono fondamentali per studiare e organizzare il turismo sia in termini di servizi che di eventi e sono fondamentali per preparare al meglio le prossime stagioni imparando a ‘leggere’ la richiesta per valutare anche nuove possibilità. Come, ad esempio, quella di allungare la stagione turistica spalmando i picchi di arrivi in modo da migliorare la vivibilità dell’isola. Allungare la stagione in una destinazione che vive di turismo favorisce l’occupazione e il miglioramento di tanti servizi che oggi sono carenti per il sovrannumero d’estate”.

I sindaci di Capri e Anacapri, Paolo Falco e Franco Cerrotta approvano il nuovo approccio per la definizione dei nuovi servizi e di un nuovo sistema di accoglienza e gestione del turismo e più in generale di promozione turistica.

Da Anacapri, il sindaco Franco Cerrotta manifesta la sua soddisfazione per il progetto di promozione unitaria: “Siamo orgogliosi della rappresentanza di Federalberghi Isola di Capri, Ascom Anacapri e Ascom Capri a una fiera di così alto profilo, che rappresenta un’occasione concreta per discutere di turismo ai massimi livelli e valorizzare la nostra isola all’interno di una rete di relazioni e collaborazioni. In questo contesto, accogliamo con grande interesse anche l’iniziativa di Federalberghi Isola di Capri di istituire un Osservatorio sui dati relativi alle presenze alberghiere, con l’obiettivo di segmentare informazioni come capacità di spesa, interessi, nazionalità degli ospiti e altri indicatori utili a leggere in profondità i flussi turistici”.